Ei leia häid talvesaapaid? Anname nõu!

Oluline on ka teada, et looma seljast võetud nahk fileeritakse kaheks või kehvemal juhul kolmeks ning eelistama peaks pealmisest nahakihist ehk täisnahast valmistatud saapaid. Alusnahast on tehtud soodsamad saapad. Alusnahk kaetakse näiteks polüuretaaniga (PU), et anda vetthülgav omadus. Õige pea kemikaalikiht nahal praguneb, jalad saavad märjaks ja saabas käriseb katkisest kohast kiiresti edasi.



Cofra Muspelli talvesaapad

Thinsulate®'i vooder hoiab sooja sees

Otsi Thinsulate®'i märgisega talvesaapaid! See tähendab, et saapad on vooderdatud õhukese, ent väga heade isolatsiooniomadustega Thinsulate®'i voodriga. Voodri paksus võib olla erinev: B200, B400, B600 jne – mida suurem number, seda paksem on voodrikiht ja seda paremini hoiavad saapad sooja.

Väga soojadel saabastel on Thinsulate® kaetud sooja karva või fliisvoodri lisakihiga. Tasub teada, et iga fliismaterjal ei ole veel Thinsulate®, odaval fliisil ja ehtsal Thinsulate®’il on väga suur vahe. Kui saabastel on kasutatud Thinsulate®'i, on see alati ka vastavalt märgistatud.

Libisemiskindel PU-/nitriiltald

Libisemiskindlate talvesaabaste välistald on valmistatud materjalidest, mis ei kaota miinuskraadide toimel oma pehmust ega haardeomadusi. Ainult PU välistald muutub külmaga libedaks ja kulub kiiresti läbi. Parem valik on TPU (termopolüuretaan) – see kannatab paremini külmakraade ega kaota oma omadusi. Parim valik on nitriilkummi sisaldavate välistaldadega talvesaapad, mille omadused tagavad parima libisemis- ja haardekindluse. Lisaks tõrjub materjal hästi külma (nt Cold Defender PU/nitriiltald) ning omab paremat vastupidavust erinevatele kemikaalidele.

Mugavus, kergus, hea painduvus

Loe veel

Väga oluline on saabaste hea istuvus jalas. See saavutatakse liistuvalikuga (laiem liist on enamasti mugavam), aga ka saapa konstrueerimisel jalga järgiva kuju andmisega. Samuti mängib olulist rolli toestav ja hästi soojapidav sisetald. Sisetalla võib asendada koguni sooja vilttallaga või anatoomilise Cold Barrieri sisetallaga. Mugavad saapad on kerged ja paindlikud.

Kaitse

Turvaelementidega talvesaapad on praeguseks oma kerguse poolest võrdsustunud vabaajasaabastega, mitmes asjus lausa kaugele mööda läinud. Oma jalgade kaitsmine vabal ajal on sama mõistlik nagu töölgi. Turvaelemendid, nagu tekstiilist torkekindel tald ja komposiidist turvanina, on kerged ja paindlikud ega lisa saabastele raskust ja jäikust, küll aga väga head kaitset.

Väiksed lisamugavused

Rullikutega öösid teevad paelte sidumise ja liikumise jala peal mugavamaks. Lisatugevdused nina- ja kannaosas pikendavad tavaliselt saabaste eluiga, teibitud õmblused annavad paremad vetthülgavad omadused, sest esimesena hakkab vesi sisse tulema just õmbluste vahelt. Aluminiseeritud vildiga tekstiilsisu ei lase külma saapasse, vaid peegeldab selle tagasi.

Mõistlik hind

Headel talvesaabastel võiks olla mõistlik hind. Mõistagi ei saa kõige eespool loetletu tagamine olla odav, kuid liiga kallis ka mitte. Üle 80 aasta pikkuse kogemusega Itaalia jalanõude tootja Cofra on saanud hakkama pealtnäha võimatuga, pakkudes väga heade omadustega talvesaapaid, mis kestavad hästi tööl ja veelgi kauem tavakasutuses.

Proovi Cofra Muspelli talvesaapaid lähimas TAMREXi kaupluses või soeta need e-poes aadressil www.tamrex.ee.