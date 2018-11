Kannad mütsi, püsivad jalad soojad!

Kõlab veidralt, kuid vastab tõele. Mütsita pea ja katmata kael töötavad nagu korsten, mis lasevad suure hulga kehasoojusest välja! Jalgade soojas hoidmiseks pead suhtuma kehasse kui terviksüsteemi.

Kui kehal hakkab külm, seisab ta valiku ees, kuhu allesolev soe suunata ning keha kui tark peremees saadab selle elutähtsatesse organitesse nagu süda ja aju. Verevool kätes ja jalgades aeglustub. Nii tunnedki, et jalad ja käed külmetavad, kuigi ülejäänud keha oleks justnagu veel soe.

Keha hoiab hästi soojas kihiline riietus.

Mitmekihiline riietus koosneb kolmest peamisest kihist.

I kiht – aluskiht

Lähim kiht sinu kehale ehk pesu peab olema väga hea imamis- ja isoleerimisvõimega. Oluline on niiskuse kehapinnalt eemalejuhtimine, sest märg keha jahtub 25 korda kiiremini kui kuiv. Spetsiaalsest sünteetilisest kangast Snickers Workweari pesu või villane Woolpower 200 aluspesu on igal juhul tõhusamad kui puuvillane, mis hoiab niiskust liiga kaua kinni, teisisõnu kuivad väga kaua.

II kiht – vahekiht

Vahekiht pakub lisaisolatsiooni ning hoiab kehasoojust väga hästi meie ümber. Temperatuur ja aktiivsustase panevad paika, kui paks peab vahekiht olema. Kui ilm on väga külm või füüsiline aktiivsustase madalam, on vahekihti kindlasti tarvis. Selle mõte on lisakihi loomine, kuhu soe õhk kinni püüda. Mida rohkem on riietes õhku, seda parem on isolatsioon. Woolpoweri paksemad vahekihi rõivad on valmistatud villafroteest Ullfrotté Original, mis ei aja kihelema ning hoiab väga hästi sooja.

III kiht – väliskiht

Tuule- ja veekindel väliskiht pakub kaitset välise külma või märja eest ning aitab hoida keha toodetud sooja alumiste kihtide vahel. Vali kvaliteetne Snickers Workweari talvejope, Softshell, vihmajope või soe parka – vastavalt sellele, milline on ilm, eesootav tegevus ja selle kestus.

10 nippi, kuidas oma jalgu soojad hoida!

1. Kuivad jalad püsivad paremini soojad

Selleks et jalad ei külmetaks on tähtis need kuivad hoida. Kasuta hea imavusega materjalist valmistatud sokke, näiteks selliseid nagu on Woolpoweri meriinovillased sokid. Vill imab niiskuse väga hästi oma kiududesse ja on võimeline võtma endasse niiskust kuni 30% omaenda kaalust, ilma et riie või sokk tunduks seljas või jalas märg. Samuti annab vill isegi pisut sooja, olles ise märg.

2. Topeltsokid

Mitmekihilisus tuleb kõne alla isegi jalgade puhul. Krõbeda külmaga kanna õhemat hästiistuvat sokki palja jala otsas ja paksemat sokki selle peal.

3. Niiskuse transport

Sageli on külmetavate jalgade põhjuseks kehv õhuvahetus. Puuvilla sisaldavad sokid takistavad tekkinud niiskuse aurustumist ning jalad on kaua märjad ja külmad.

4. Puhka jalga!

Võta jalanõud pausi ajal jalast, et jalatsisse tekkinud niiskus saaks aurustuda – nii on hea ka jalataldu puhata, kui oled päeva jooksul palju kõndinud.

5. Hoolitse jalgade hügieeni eest

Puhtad ja kuivad jalad aitavad hoida verd liikumises. See väldib ka villide teket.

6. Külmalt pinnalt ära

Külm pind jalge all võtab ära suure osa soojusest, mis sinu jalgades ringleb. Seega on väga tähtis hoida jalgu külmast põrandast nii kaugel kui võimalik. Kas sinu jalanõudes on isoleeriv sisetald?

7. Palju ruumi

Kui jalgade vereringe on kuidagi takistatud, hakkavad need üsna kiiresti külmetama. Jalanõud peavad olema piisavalt suured. Samuti ei tohi nööre liiga pingule tõmmata – ka see võib vereringet jalgades aeglustada. Sa vajad piisavalt ruumi, et saaksid varbaid liigutada.

8. Vaheta sokke

Vaheta sokke vahetult enne, kui õue lähed, et sa ei läheks välja siseruumis tekkinud niiskusega sokkides.

9. Söö ja joo, et energiat saada

Keha vajab energiat, et säilitada normaalset kehatemperatuuri. Seega ära unusta, et vajad energia saamiseks süüa ja juua.

10. Liiguta varbaid

Liigutades mõlema jala varbaid, stimuleerid vere liikumist jalgades!

