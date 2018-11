Külmaga riietu kihiliselt

Külm, pime ja vihmane hooaeg on Eestis üsna pikk. Kui end oskuslikult riietada, ei saa see takistuseks eestlaste armastusele palju õues viibida.

Pole tähtis, kas vajad rõivastust igapäevaseks töötegemiseks, pikale ja raskele matkale, kodu ümber toimetamiseks või lastega õues trallimiseks. Kõigil tegevustel on üks ühine joon – aktiivne liikumine, mis nõuab külma ja märja aja saabudes enam tarkust ja süvenemist.

Eesti kliimas on külmal ajal oluline riiete soojapidavus. Seetõttu võiks talveriiete valimisel meeles pidada kahte põhimõtet: riietu kihiliselt ning arvesta, et saaksid end mugavalt liigutada. Oluline on ka müts, sest suur hulk kehasoojusest kaob just katmata pea ja kaela kaudu.

Enne talveriiete valimist tuleks läbi mõelda, kui palju aktiivset toimetamist tavaliselt õues esineb – liikuv inimene vajab kihilist ja hästi hingavat riietust, mis viib niiskuse kiiresti kehast eemale ning millelt saab töö edenedes kihte ära võtta.

Tähtsaim on see, et keha oleks kuiv ja soe. Seda ei olegi alati nii lihtne tagada – vähegi aktiivsem liigutamine paneb talveriiete kandja higistama. Kui riie ei lase kehaniiskusel aurustuda, jääb see hullemal juhul naha pinnale või keha ja rõivaste vahele ringlema, tekitades palava ja umbse tunde.

Külma ilmaga tuleks riietuda kihiliselt. Need kolm on peamised rõivakihid.

Soe pesu, mille eesmärk on hoida nahapind kuivana ja anda sooja. Vaheriie ehk mõni kampsun, dressipluus või fliis, mille eesmärk on kehasoojus isoleerida. Ilmastikukindel kiht ehk mõni soe, ent hingav ja kerge talvejope või vihmase ilma puhul õhem vihmajope.

