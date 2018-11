Laps ei kannata villatooteid? Lahendus on olemas!

Laste nahk on väga tundlik ning paljud pisemad keelduvad igasugusest villasest kampsunist, mütsist, sallist, sokist. See teeb emad nõutuks, sest villasel riidel on nii palju häid omadusi, eesotsas suutlikkus kaitsta lapsi külmal ja rõskel ajal.

Kindlasti emad ja isad rõõmustavad, kui kuulevad, et on olemas väga head mittetorkivad villatooted meestele, naistele ja lastele ning pole reegel, et villane rõivas on ebamugav.

Tuhandik millimeetrit on üks mikron. Peenikesed kiud jäävad vahemikku 17–23 mikronit. Sellisest lõngast valmistatud toode ei tekita nahal mingit ebamugavustunnet. Alates 28 mikronist tekib torkiv ja ebameeldiv tunne, mida paljud ei kannata.

Niisiis tasub villatoodete müüjatelt paluda infot villa saamisloo kohta. Rusikareegel näitab, et väga heade ja kvaliteetsete kaupade müüjad teavad oma toodete toorainete päritolu üsna üksikasjalikult.

Pehme vill + õhk ꓿ soojus

Lisaks riide pehmusele on tähtis soojapidavus. Enam krussis kiududesse mahub rohkem õhku ning olles parim isolatsioonimaterjal meie keha ümber, on hea, kui villane toode mahutab palju õhku. Väga soojad villapesud ja kampsunid on valmistatud patenditud villafroteest ehk meriinovillasest kangast ning kootud aasalise poolega kangast, mis mahutab palju kehasoojust (Ullfrotte Original).

Praktiline

Lisaks on villal palju muid häid omadusi. See on antibakteriaalne, mistõttu pole sage pesemine vajalik ja mõjub pigem halvasti. Ka juhul kui olete higistanud, piisab, kui riputate oma villase kampsuni hästi õhutatud kohta ja lasete sel tuulduda. Kui pesta, siis harva ja 60 °C juures lanoliini sisaldava ainega, et taastada lambarasva head omadused villatootel.

Vill soojendab ka siis, kui on ise märjaks saanud. Vill mahutab endasse niiskust, mille maht on 30% rõiva kaalust ega tundu käega katsudes niiske ning soojendab kandjat edasi.

Meie ilmastikuolusid arvestades on villatooted hädavajalikud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Soe villane kampsun, soojad aluspüksid, vastupidavad villased sokid või müts-sall pakuvad lastele kaitset ka siis, kui terava silmaga ema ja isa kõrval ei ole.

Kui laste eest kanname üldjuhul hästi hoolt, siis iseennast kipume unustama. Ka iga täiskasvanu kapis võiks olla soe kampsun, mis sobib vaheriideks kihilise riietumise korral või eraldiseisvalt jahedamatel kevad- või suvepäevadel. Tõhus ja pehme meriinovillane alussärk külmemal ajal aluskihiks või jahedamal päeval vahekihiks ning tihedama koega õhem villasärk soojemal päeval kandmiseks.

