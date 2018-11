Pane soe vahele – milline peaks riietumisel olema vahekiht?

Kihiline riietumine leiab üsna palju kõlapinda. Paljud on sellest kuulnud, kuid vähesed oskavad seda ise ka teostada. Me teame, et tähtis on õige aluspesu valimine (tehniline termopesu või funktsionaalne villapesu), samuti ilmastikuoludele vastava väliskihi valimine (vihmajope, Softshell või talvejope), kuid võrdlemisi vähe on juttu vahekihist.