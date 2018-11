Soomlaste saladus: ehtsad NOKIANi kummikud!

Märg sügis, lörtsine talv, niiske kevad ja vihmane suvi on õpetanud eestlastele, et veekindlad riided ja jalanõud peavad riidekapis alati kasutusvalmis olema. Enne kummikute ostu tasub end kurssi viia, kuidas eristada kummikulaadset toodet ehtsast – looduslikust kummist valmistatud veekindlatest kvaliteetsaabastest.

Kuigi paljusid kummikulaadseid tooteid nimetatakse meie kaubandusvõrgus kummikuteks, ei sisalda enamik neist grammigi looduslikku kummi ega oma neid omadusi, mis päris kummist saabastel on juba materjalist tingituna olemas. Selles küsimuses tasub pöörduda kogenud tegijate poole.

Maailma üks pikema ajalooga kummikutootja NOKIAN on tänaseks üle 120 aasta põhjamaalastele veekindlaid jalavarje valmistanud ja pidevalt uute tehnoloogiate kasutusele võtmisega edasi arendanud. Nii pikaajaline kogemus tekitab NOKIANi kummikute kohale õigustatult teatava oreooli. Alljärgnevalt võtame taolise kujutelma osadeks ja vaatame, mida see tegelikult sisaldab.

NOKIANi kummikuid juba ligi kaks aastakümmet maale toonud TAMREXi kogemus näitab, et enamik Eestis müüdavatest “kummikutest” on tegelikult PU- või PVC-saapad, millel ei ole peale veekindluse ja sarnase kuju päris kummikutega midagi ühist. Looduslikust kummist valmistatud kummikud on oluliselt paremate omadustega ja tunduvalt pikema elueaga.

NOKIANi kummikuid

Loodusliku kummi päritolu

Jutustades lugu päris kummikutest, tuleb alustada algusest – kautšukist. See on troopilise kautšukipuu piimjas mahl, mida immitseb puutüvest. Tegemist on naturaalse ja taastuva materjaliga, millega ei osatud Euroopas enne 19. sajandi keskpaika midagi peale hakata. Kuni Charles Goodyear katsetas kautšuki vulkaniseerimist. Meetodit, mis tegi võimalikuks selle tooraine kasutamise jalatsitööstuses.

NOKIANi kummikud valmivad käsitööna

NOKIANi kummikute suurim eripära on aastakümnete jooksul välja töötatud väga erilised ja vastupidavad kummisegud, mille täpne koostis on patenditud ja rangelt salastatud. Liistudki on NOKIANi enda välja töötatud ja kuuluvad ettevõttele.

Eesti oma NOKIAN TAMREXis

Eestlased on NOKIANi kummikuid saanud kodumaalt TAMREXi poodidest osta juba ligi 20 aastat.

Eestlaste ja soomlaste pikaajalise koostöö tulemusena sündis Eesti oma NOKIA ehk eestlastele valminud erimudelid: talvekummik NOKIAN Tamrex Winter ja kevad-sügisene NOKIAN Tamrex Everyday.

