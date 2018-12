Vaikne mõrvar – vingugaas!

Vingugaasi olemasolu ruumis pole võimalik kuidagi teisiti tuvastada kui ainult spetsiaalse vingugaasianduriga. Vinguhaisu pole olemas, sest vingugaas ei lõhna kuidagi, samuti ei näe me seda. Kui teie kodus on vingugaasilekke oht, paigaldage kindlasti vingugaasiandur! Kontrollige oma eakate vanemate kodusid ning nõustage neid ses küsimuses.

Kümned juhtumid vingumürgituse tagajärjel traagiliselt hukkunud lastest ja täiskasvanutest on kaasa toonud seadusetäienduse, mille kohaselt nõutakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist vingugaasianduri paigaldamist nendesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid ja gaasikatlad.

Tänaseks on juba menetlemisel ka täiendus, mis teeb vingugaasianduri kohustuslikuks kõikides neis eluruumides, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu ahjud ja kaminad.

Vingugaasi lekke korral tajuvad halba enesetunnet esimesena lapsed, vanurid, südame- ja hingamisprobleemidega inimesed, lapseootel naised ja lemmikloomad. Täisjõus tugevale ja tervele täiskasvanule suhteliselt kahjutu vinguannus võib lapsel põhjustada raskete tagajärgedega mürgitust.

Osta korralik andur ja pea nõu spetsialistiga

Soeta endale korralik vingugaasiandur, mis on töökindel, tundliku sensori, erinevate lisafunktsioonidega ning patareivahetamise vaba. Nii saad rahulikult magada, teades, et sinu pere on kaitstud.

Väga hea vingugaasianduri saad TAMREXist. Itaalias toodetud Honeywelli kvaliteetanduris oleva sensori ja toiteallika eluiga on olenevalt mudelist 7 aastat või 10 aastat. Vingugaasianduri pikk eluiga on terves ulatuses kaetud tootjapoolse garantiiga. Mugavuse tagab asjaolu, et tülikat iga-aastast patareide vahetust ei pea ette võtma. Paigaldad anduri, kasutad 7 või 10 aastat ning vahetad siis uue vastu välja. Jääb üle vaid aegajalt tolmuimeja või pehme harjaga andur puhas hoida ja igakuine testimine lihtsa nupulevajutusega. Anduri töötemperatuur on -10 °C kuni +45 °C. Tänu kõrgele IP-tasemele (IP44), võib selle anduri ka vannituppa paigaldada.

Vingugaasiandur mõõdab pidevalt õhus sisalduvat vingugaasi kontsentratsiooni ning annab häiret juhul, kui mürgise vingugaasi sisaldus õhus tõuseb sellisele tasemele, mil ruumis viibimine on tervise kahjulik.

Võrreldes teiste jaekaubanduses pakutavate anduritega, on tegemist tõeliselt töökindla, pikaajalise ja mugava seadmega. Ole selliste seadmete valikul, mis peaksid sinu ja su pere elu päästma nõudlik ja kriitiline, sest pakutakse igasugust kaupa, ka päris odavat. Sellisel juhul mõtle, milles sa oled nõus kompromissile minema, kas oled nõus töökindluses järele andma? Või mugavuses või soovid andurit tihemini vahetama ja nõustud lühema kasutusajaga? Sest odav hind tuleb millegi arvelt. Mida odavam andur, seda lühem sensori eluiga ja tundlikkus ning igal juhul lühike toiteallikaga eluiga.

Väga paljudes kodudes asub vannitoas gaasiboiler. Niiskesse ruumi paigaldatav andur peaks omama vähemalt IP 44 taset. Vannituppa paigaldades tuleb siiski meeles pidada, et seade ei ole veekindel ja see tuleb oskuslikult kasutusjuhendit järgides õigesse kohta paigaldada. Peale duši või vannis käimist kui peegel on udune ja niiskustase on väga suur, tuleks ruum ventileerida või tuulutada, sest pidev kõrge õhuniiskus mõjub kõikidele elektoonikaseadmetele halvasti.

Honeywell garanteerib uue vingugaasianduri korrektse töö 7 või 10 aasta vältel alates selle ostmisest või kuni seadme tähtaja lõpuni, mis on märgitud anduri küljel (sõltuvalt sellest kumb ajahetk saabub varem).

NB! Pidage meeles, et suitsuandur ja vingugaasiandur on kaks erinevat toodet. Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsuandur paigaldatakse üldjuhul lakke, vingugaasiandur enamasti seinale hingamisteede kõrgusele.

Kuhu paigaldada vingugaasiandur?

Kui oled soetanud vingugaasianduri, on sinu esimeseks ülesandeks lugeda otsast lõpuni läbi kasutusjuhend ja tutvuda oma uue ohutusseadmega. Paigalda vingugaasiandur järgides kasutusjuhendis toodud õpetussõnu. Pea meeles, et iga tootja teeb oma toote pisut erinevalt, samuti on iga kodu ja selle elanikud erinevad, mistõttu ühte universaalset paigaldussoovitust ei ole.

Vingugaasiandurile asukohta otsides lähtu sellest, et vingugaas on peaaegu sama erikaaluga kui õhk meie ümber ning kuna me ei näe vingugaasi, pole tegelikult kellelgi aimu, kus täpselt see parasjagu hõljub. See sõltub väga paljudest asjaoludest. Näiteks sellest, kuidas õhk toas liigub, kas sul on ventilaatorid, kas aken on parasjagu lahti või kasutad hoopis õhksoojuspumpa jne. Kõik see keerutab ja liigutab toas õhku ja seal sisalduvat võimalikku vingugaasi. Kuna meie ülesanne on vingugaasianduriga kaitsta inimesi mürgist gaasi sisse hingamast, on oluline paigaldada andur hingamisteede kõrgusele, sest just seal sisalduvat vingugaasi hingaksime sisse.

Pane Honeywelli vingugaasiandur küttekolde lähedale (umbes 1-3 m) seinale hingamisteede kõrgusele. Kui veedad elutoas aega tavaliselt diivanil olles, võta see kõrgus aluseks. Magamistoas võiks vingugaasiandur olla magamiskõrgusel ja lastetoas laste liikumiskõrgusel. Ära paigalda vingugaasiandurit ventilatsioonisüsteemi või õhulõõride lähedale.

Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade reageerib vaid ühes ruumis levivale vingugaasi tasemele. Kui vingugaas võib tekkida teisteski ruumides, tuleb ka nendesse ruumidesse andurid paigaldada.

Kinnita vingugaasiandur seinale kindlalt, väldi mistahes teibi kasutamist. Kui andur maha kukub ja see väliselt terve tundub, võib sellegipoolest olla sees mõni sensori osa katki.

Kontrolli vingugaasianduri töökorda regulaarselt kord kuus ning puhasta seda kodu koristamise käigus tolmuimeja või pehme harjaga.

Kuidas tekib vingugaas?

Vingugaas tekib mittetäielikul põlemisel, tavaliselt hapnikuvaeses keskkonnas. Näiteks liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või ka näiteks grilllahi.

Lõhnatu ja värvitu vingugaas on raskesti märgatav. Kannatanule tundub sageli nagu algaks viirushaigus. Sümptomid sarnanevad külmetusele, aga kulgevad ilma palavikuta – kergema vingumürgituse puhul nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, väsimus, raskemal juhul tugev peavalu, unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure vingugaasikontsentratsiooni korral lisandub teadvusekadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast.

Astu sisse lähimasse TAMREXi kauplusesse või osta kvaliteetne Honeywelli vingugaasiandur TAMREXi e-poest.