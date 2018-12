Villane ja ei torgi – on see võimalik?

Vill on looduslik funktsionaalne kangas, mille unikaalsete omaduste kombinatsiooni kopeerivat sünteetilist kangast ei ole tänin keegi suutnud järgi teha. Loodus on külmetamise ja higistamise probleemi lahendanud ammu enne, kui keegi inimestest seda avastama asus.

Rootsis sooja meriinovillast aluspesu ja vaheriideid valmistav Woolpower teab, mida tähendab KÜLM ILM, kuidas vältida külmetumist, mis moel keha reageerib külmale ja kuidas end ka kõige krõbedama pakasega pikka aega järjest soojas hoida. Seda tänu aastakümnete pikkusele kogemusele, mis sai õigupoolest alguse koostööst Rootsi armeega. Lahendamist vajas probleem, kuidas vältida külmetumist, külmakahjustusi ja isegi külmumissurma sõdurite hulgas.

Lahendus leiti varajastel seitsmekümnendatel villafrotee (Ullfrotte Original) väljatöötamise näol. See on vastupidav, peenest meriinovillast, veidikesest sünteetikast ja kõige enam – õhust valmistatud villakangas.

Tamrex

80% õhku

Tõepoolest, koguni 80% villafroteest moodustab õhk! Õhurohkel riidel on piiratud kontakt kehaga, mistõttu on vähem punkte, mille kaudu kehasoojus saaks eemalduda. Kehasoojus kaob aga eelkõige kanga kaudu, mis nahaga kokkupuutes.

Woolpoweri aluspesu, vaheriided ja mütsid-sokid on valmistatud meriinovillasest kangast, mis ühelt poolt on sileda koega ning pahemalt poolt (keha vastas) pehme aasalise koega. Kanga kohevad aasad on kombineeritud villa kähara kiuga, moodustades kudumi, millesse mahub väga palju õhku.

Imab niiskust

Kui keha higistab, kasvab surve kangas, mistõttu niiskusemolekulid püüavad väljuda sinna, kus õhk jahedam ja surve väiksem. Kui kangas on hõre ja villakiul õiged omadused, aitavad nad niiskust kehast eemale transportida. Villafrotee Ullfrotte Original aitab sul sooja hoida isegi siis, kui see on märjaks saanud. Ja vastukaaluks: kui väljas on soe, toimib Woolpoweri meriinovillane riie jahutajana.

TAMREX

Ei torgi seljas

Meriinovill on väga peenike, pehme ja kähar vill, seetõttu suurepärane materjal naha vastas kandmiseks. Vastuse küsimusele, miks mõni meriinovill ajab sügelema, Woolpoweri oma aga mitte, annab lammaste toidulaud. Nende meriinolammaste villakiud, kes saavad aastaringi õues värsket rohelist muru süüa, on pikk, peenike ja krussis. See pöördub nahaga kokkupuutes kergesti tagasi ega jää torkima. Neil lammastel, kes osa aastast peavad sisetingimustes viibima ja toituma kuivatatud või kunstlikust toidust, kasvab aga jämedam, lühem ja vähem krussis karv. Nahaga kokkupuutes ei keerdu see nii kergesti ära ja tekitab torkiva või kiheleva tunde.

Woolpower hangib villa Patagoonias ja Uruguais tegutsevatest meriinolamba farmidest, kus kasvavavad väga heades tingimustes õnnelikud lambad. Nad saavad palju liikuda, aasta läbi õues olla ja värsket kraami süüa.

Looduslikud topid

Kui oled oma Woolpowerit juba mõnda aega kandnud, märkad villatoppe. Ära ehmu, selles pole midagi ebatavalist – põhjus peitub tõigas, et rõivad on valmistatud naturaalsest materjalist. Topid ei vähenda mitte kuidagi riide funktsionaalsust ega töövõimet. Woolpower on valinud lõnga käharuse säilitamise, selle asemel, et see välja harjata. Nende toppide üle võid hoopis uhkust tunda!

Isepuhastuv efekt

Villas sisalduv keratiin lagundab ebameeldivat lõhna tekitavat bakterit. Villakiu tuum sisaldab kahte tüüpi rakke, mis imavad erineva hulga niiskust. Üht tüüpi rakk paisub rohkem kui teine, põhjustades selle liikumisega hõõrdumist teise rakutüübiga. See loobki mehaanilise isepuhastumise efekti.

Masinpestav 60 kraadi juures

Villakiudude pind on vetthülgav nin väldib bakterite vohamist, seega ka ebameeldiva lõhna tekkimist. Villaseid riideid ei ole tarvis tihti pesta, selle asemel teeb head niiske ilmaga õhutamine. Woolpoweri riideid saab pesumasinas 60 kraadi juures pesta ilma, et need kokku tõmbuks. Kasuta kindlasti lanoliinisisaldusega villapesuainet!

TAMREXi kauplustest üle Eesti või veebipoest www.tamrex.ee leiad suure valiku Woolpoweri riideid:

õhema ja paksema aluspesu

kampsunid endale, abikaasale, vanematele

kampsunid lastele

püksid

õhemad ja paksemad sokid

randmesoojendajad, mütsi, kaelussalli jpm

www.tamrex.ee