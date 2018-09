Advokaat selgitab: VUCA ÕIGUS – mis see on?

Mis on õiguse roll VUCA ajastul? Mis on äri-, lepingu-, inim- või mis tahes muu õiguse eesmärk kui ümberringi möllab vahelduvus, üllatuslikkus, komplekssus ja ambivalentsus. Väidetakse, et käib revolutsioon. Umbes pool olevat läbi ja pool veel ees.

Esiteks olevat ühiskond muutumises, kiires ja murrangulises. Õigusest võib näiteks tuua, et alles mullu kuulusid tarbijate ostukäitumise andmed jaekaupmehele, kes neid kogus, täna kuuluvad need tarbijatele.

Teiseks olevat kõik ebakindel. Muutused olevat ettenähtamatud ja elu üllatuslik. Õigusest võib näiteks tuua, et alkoholiaktsiis põhjustas alkoholitarbimises ja piiriäärses majanduses muudatusi, mida seadusandja prognoosis ebatäpselt ja mis olid eesmärgiga võrreldes üllatuslikud.

Kolmandaks olevat terviklikkus kompleksne, tagajärjed tekkivat ilma põhjusteta, maailma organiseerivat multi- ja interdistsiplinaarsus.

Õigusest võib näiteks tuua, et vähemusinvestori õiguste tagamine äri- ja ühinguõiguses on olematu, aktsionäride või osanike huvide tegelikuks tasakaalustamiseks on tarvis veel lepingut kaasinvestoritega, head ärikulutuuri ja õnne.

Neljandaks olevat arusaamised mitmeti tõlgendatavad, määratlemata ja täis eksitamisi. Õigusest võib näiteks tuua kohtupraktika, kus ühte asja menetletakse 7 aastat, tehakse seitse otsust ja kaheksandaks määrus, mis kinnitab kompromissi; või et kaks advokaati hindavad kaasust viiel moel või et kui naabrid arvavad, et maatükid on nende jaoks ja piirid kokkulepitavad, siis maakataster leiab, et maa on mõeldud mõõtmiseks, mida omanikud võiks vähem segada.