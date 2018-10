(Ärge) Jagage mu postitusi ehk autoriõigusest sotsiaalmeedias

Seotud lood: Postitus sotsiaalmeedias võib tuua aina suurema kahjunõude

Näiteks Facebooki kasutustingimuste punkti 3.3.1 kohaselt annab kasutaja autoriõigustega kaitstud sisu jagamisel, postitamisel või üles laadimisel Facebookile kogu maailmas kehtiva lihtlitsentsi selle talletamiseks, kasutamiseks, levitamiseks, modifitseerimiseks, reprodutseerimiseks, avalikult esitamiseks ja näitamiseks, tõlkimiseks ja sellest tuletatud teoste loomiseks (kooskõlas kasutaja määratud privaatsus- ja rakendusseadetega), kusjuures litsents on tagasivõetav jagatud, postitatud või üles laetud teose kustutamise teel. Lisaks palub Facebook oma kogukonnastandardite punktis 20 kasutajail austada teiste isikute autoriõigusi, kaubamärke ja muid intellektuaalomandi õigusi ning veenduda enne sisu jagamist, et neil on õigus seda teha.

Postitus = igaühe õigus kasutada?

See, kuidas üks kasutaja teise postitatud sisu jagada võib, ei ole FB kasutustingimustes üheselt määratletud. Teadmata Facebooki vaidluspraktika üksikasju võib eeldada, et tõenäoliselt võtab FB kasutaja kaebuste puhul seisukoha, et kuni sa pole oma privaatsus- ega rakendusseadetes kitsendusi teinud, võivad kõik teised kasutajad sinu postitatud sisu FB keskkonnas edasi jagada.

Selle kasutamiseks väljaspool Facebooki peaksid nad aga sinult eraldi loa küsima.

Teiste platvormide tingimused võivad olla teistsugused. Näiteks näeb Pinterest oma teenusetingimuste punktides 3b ja 3c ette, et sisu postitades annad sa litsentsi selle kasutamiseks Pinteresti siseselt nii platvormi pidajale kui ka kõigile teistele kasutajatele. Seejuures jääb kasutajaile, kes on su postituse salvestanud, õigus seda platvormi siseselt edasi kasutada ja jagada ka pärast seda, kui sa oled algse postituse kustutanud.

Kusjuures vahet pole, kas „sina“ oled eraisik või ühing - sisu kasutusõigused teiste jaoks on samad.

Kuidas enda autoriõigusi kehtestada?

Samuti on tõenäoline, et Facebook eeldab, et kasutajad pruugivad FB enda pakutavaid kasutuspiirangute kehtestamise mehhanisme (nt postituste, piltide jm sisu, aga ka gruppide seadetest valitavaid privaatsussätteid), mitte ei kirjuta kuhugi (nt postituse sisse, pildi allkirja, grupi kirjeldusse või avapostitusse) suvalises keeles ja sõnastuses kasutustingimusi. Teisisõnu, kui sa tahad, et su teksti või pilti mingist grupist väljapool ei levitataks, pead sa selle postitama nii, et see oleks nähtav ainult sellele grupile. Kui sa aga soovid lubada oma loodud sisu levitamist ka sinu algselt kasutatud platvormi väliselt, võid kasutada nt Creative Commons’i litsentse.

Kui keegi on sinu postitusi või pilte kasutustingimusi ja privaatsusseadeid eirates Facebooki sees edasi jaganud (nt kui kinnise grupi liige on teinud su postitusest kuvatõmmise ja seda väljaspool gruppi jaganud), võid sa pöörduda FB poole, et nad sinu õigusi rikkuva sisu maha võtaksid. Kui nad on selle aga Facebookist väljapoole kopeerinud, ei saa FB sind enam aidata.

Sellisel juhul tuleb sul oma õiguste kaitseks pöörduda kas otse rikkuja poole või esitada hagi kohtusse või kuriteokaebus politseisse.