Eesti digitaalne käpajälg Euroopas

Smart-ID. Paar päeva enne eIDAS määruse jõustumist tõi Eesti firma SK ID Solutions turule nutirakendusest ja teenusest koosneva lahenduse Smart-ID, mille tööks polnud vaja ei mobiilsidet ega SIM-kaarti ning mille kasutamine oli erinevalt mobiil-ID-st lõpptarbijale täiesti tasuta.

Tõsi, Smart-ID abil antud e-allkirjad ei olnud esialgu seaduse silmis omakäelistega päris võrdväärsed, kuna selle lahenduse usaldustaset ei peetud selleks piisavalt kõrgeks.

08.11.2018 teatas Smart-ID arendaja, et Saksamaa turvasertifitseerija TÜViT väljastas lahendusele sertifikaadi, mis võimaldab selle kasutajail hakata andma kvalifitseeritud e-allkirju (QES, qualified electronic signature), mis on eIDAS järgi kõrgeima usaldustasemega. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes vastutab DigiDoc tarkvara arendamise eest, on lubanud Smart-ID toe tarkvarasse lisada 2019. aasta jooksul. Seni saab Smart-ID abil dokumente digiallkirjastada digidoc.ee portaalis.

Kas see on tõesti oluline?

Miks ma sellest kirjutan? Õigustoimingute tegemisel pole allkirjade andmisest ega kontrollimisest pääsu kellelgi. Eestis oleme aastatega juba nii harjunud oma asju elektrooniliselt ajama, et kui üks või teine süsteem tõrkuma juhtub, on hea omada toimivat alternatiivi. Seepärast on minu arvutis pidevalt värskeim ID-kaardi tarkvara ning telefonis nii mobiil-ID kui Smart-ID.