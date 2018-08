Jurist selgitab: Uus euroliidu geograafilised piirangud kaotav geobloki määrus hakkab internetikauplejatele peavalu tekitama

Probleemkoht 3 – kliendi abistamine ostu tegemisel ja klienditoe pakkumine

Pannes püsti klienditoe ja pakkudes tarbijatele nende oma keeles abi võib tähendada seda, et tegu on aktiivse müügiga.

Kuid klienditoe pakkumine ei tähenda üksnes kindla telefoniliini või vestluskanali avamist tarbija emakeeles. See võib Eesti puhul tähendada kasvõi seda, et Soome klient küsib Eesti ettevõttelt soome keeles infot toote kohta ja talle vastatakse samuti soome keeles. Sellisel juhul on tegu juba aktiivse müügiga. Eriti problemaatiline võib see olla riikide puhul, millel on sama emakeel. Näiteks Saksamaa ja Austria või Holland ja Belgia. Või veebilehtede puhul, mis pakuvad automaattõlkeid tarbija emakeelde, nii et tarbija ei mõistagi, et tegu polnud tema emakeelse koduleheküljega.

Probleemkoht 4 – tarne pakkumine või tarne võimalustele viitamine

Muudesse riikidesse tarnimine, kuhu varasemalt pole müüki toimunud – sellisel juhul on kindlasti tegemist aktiivse müügiga.

Samas, isegi kui tarnimist ei toimu, kuid kui suunatakse tarbijad ettevõttesse, mis tarnimisvõimalust pakub, on tegu juba aktiivse müügiga. See hõlmab isegi seda, kui näiteks e-maili teel nõustatakse tarbijat tarne osas.

Samuti tähendab see tarbija aitamist tarne osas, enne kui tarbija on ostu sooritanud, sh suhtlus e-maili teel, tarne osas juhiste või nippide andmine.

Määruse eiramine ei ole probleemide vältimiseks sobiv lahendus

Uue seaduseelnõu kohaselt hakkab Eesti Tarbijakaitseamet teostama järelevalvet Eesti veebipoodide üle. Kehtestatakse väärteokoosseisud, millega tagatakse, et ettevõtted pakuvad kaupu ja teenuseid kooskõlas geobloki määrusega. Järelikult võib ühest küljest tekkida ettevõttele lisakoormus seoses maksude ja muude nõuetega. Teisest küljest – vältides riski ja vaatamata kõigele eirates geobloki määruses sätestatud, võib see tähendada kopsakat rahatrahvi.

Planeeri, redigeeri, teosta

Selleks, et uue määrusega toime tulla, tuleb oma tegevust kaardistada, leida riskikohad ning muuta senist praktikat nii, et vältida tulevikus tekkivaid probleeme. Geobloki määruse eiramine võib tähendada suurt rahatrahvi. Selle järgimisel tuleb aga vältida aktiivset majandustegevust teatud riikides, et ei tekiks muret käibemaksu, tarbijaõiguste, kohtualluvuse ja kohalduva õigusega ning tooteinfokohustustega.

Veebikauplejatel on võimalus muuta oma kauplemistingimusi ning seeläbi anda märku, et teatud riigid on aktiivse majandustegevuse mõttes välistatud.