Kuidas hinnata, kas kohtumenetlus toob hagejale edu?

Enne kohtumenetluse alustamist palutakse minul sageli hinnata asja perspektiivi. Sellisel juhul ei tule arvesse võtta üksnes seda, kui suur on tõenäosus, et hagiavaldus rahuldatakse, vaid ka asjaolu, kas kohtuotsust on võimalik hiljem täita. Rahalise nõude esitamisel tähendab eeltoodu eeskätt seda, kas võlgnikul on vara, mille arvel oleks võimalik hiljem kohtuotsust täita. Pole ju sisulist kasu kohtuotsusest, mida kliendil ei ole võimalik edukalt maksma panna.

Hagi tagamine kui tulevase otsuse garantii

Vaidlusega kaasnevat riski on võimalik maandada juba hagi esitamisel (või erandjuhtudel ka enne hagi esitamist), taotledes kohtult hagi tagamist. Selleks tuleb kohtule esitada hagi tagamise avaldus ning taotleda kohtult sellise meetme rakendamist, mis tagab, et hagi rahuldamisel oleks võimalik kohtuotsust täita. Hagi tagamise abinõude valik ei ole seadusega piiratud ning hagejal on õigus ise taotleda temale sobivaima hagi tagamise abinõu kohaldamist. Siiski tuleb silmas pidada, et taotletav abinõu peab olema kohane, suunatud esitatud nõude tagamiseks (nt ei saa võlgnevuse väljamõistmise hagi esitamisel kohaseks hagi tagamise abinõuks olla kostjale lähenemiskeelu kohaldamine) ja ei tohi olla kostjale ebamõistlikult koormav .

Hageja nõue ja hagi tagamise alus peavad olema põhistatud Tsiviilkohtumenetluse seadustik sätestab, et hagi võib tagada, kui on alust arvata, et tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või selle võimatuks teha. Seega on hagi tagamise avalduse esitamisel oluline, et hageja põhistaks nii oma nõuet kui ka hagi tagamise aluseks olevaid asjaolusid. See tähendab, et hagi tagamise avaldust lahendav kohtunik peab saama eeskätt hinnata hagi õiguslikku perspektiivikust - ehk kas hageja väidete õigsuse korral oleks esitatud hagi võimalik rahuldada.