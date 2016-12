„Issi! Kui ma suureks kasvan, tahan saada advokaadiks. Eesti parimaks advokaadiks!“ teatas väike päkapikk Mirtel ühel septembrikuu õhtul enne magama jäämist.

„Mis?“ vastas isa, päkapikk Adalbert, kes vaatamata suurele armastusele oma kõige pisema ja armsama tütre vastu, oli siiski veendunud karmikäelise ja konkreetse kasvatusstiili pooldaja ning kavatses kõikidest oma lastest eeskujulikud päkapikud kasvatada.

„Kust Sa küll sellise mõtte saanud oled ja kust Sa üldse sellist sõna kuulnud oled? Mina olen Sind ja kõiki oma teisi lapsi kasvatanud tublide päkapikkudena selleks, et teist Jõuluvanale tulevikus palju abi oleks. Päkapikk on sündinud päkapikuks, mitte advokaadiks ja päkapikuks peab tema ka saama. Mida küll Sinu vanaisa, juhtivpäkapikk Huubert, sellest arvaks.“

„Televiisorist nägin,“ vastas Mirtel. „Emme vaatas mingit K-tähega saadet ja seal rääkis üks tädi advokaat midagi andmetest. Ta oli väga tark ja meeldis mulle. Ma tahaksin temasuguseks saada.“

„Jää nüüd ilusasti magama ja näe unes tublisid päkapikutöid, nagu kinkide pakkimine või pahade laste nimekirjade koostamine!“ vastas isa ning lootis, et lapse imelik tuju on hommikuks kadunud. Ise vaatas ta veel üle enda viimase nädala ülestähendused väikese Kevini tegemistest Lääne-Virumaal ning kuna Kevin oli just sel nädalal olnud kuidagi eriliselt tubli, uinus Adalbert rahulikult ning nägi unes, kuidas ta üht eriti suurt ja eriti uhket kingitust pakkis.

Ent väikese päkapiku Mirteli advokaadiks saamise tuju ei olnud mööduv. Igal päeval pärast seda õhtut uuris ta järjest rohkem advokaatide tegemistest ning palus ka emal ja isal nendest õhtujuttudes rääkida. Vaene Adalbert oli päris kurnatud, sest oma pisitütre teadmishimu rahuldamiseks pidi ta lisaks oma niigi pingelisele päevatööle kulutama aega uurimisele, mis imeloomad need advokaadid on ning kuidas oma tütart selles imelikus soovis kahtlema panna.

Ühel päeval kurtis Adalbert kohvipausi ajal oma muret äiapapale, kelleks oli juhtumisi juhtivpäkapikk Huubert Fürchtegott Maria von SantaClaus ise. „Hmm,“ teatas Huubert ja mõtles kuuldu üle tõsiselt järele. Tema kulm vajus kipra ning muidu nii punnis ja punastest põskedest kadus hetkeks värv. Seda, et mõni päkapikk meeltesegadushoos mõne teise ameti peale on mõelnud, on aeg-ajalt tõesti kuulda olnud. Ja et mõni näiteks oma aias väikest peenart peab, seda ka. Aga et tema enda perekonna liige ja veel väike Mirtel selliste mõteteni on jõudnud, vajas tõsist järelemõtlemist.

Teisalt oli Huuberti suhtumine advokaatidesse üsna hea. Oli ta ju koos taadiga ning taadi nimel üksi mitu korda nendega suhelnud ja ka head nõu saanud. Olgu siis tegemiste Eestisse viimisel Eesti õigusruumi analüüsides (sellest saad lugeda: Kas Jõuluvanal oleks Eesti õigusruumis hea elada?) või inimesi jõulude ajal jõulumeeleollu viimisel (vastav nõudekiri leitav siit: Jõuluvana on jätkuvalt Triniti võtmeklient). Ja ka see on ju tore, et lapsel on ambitsiooni ning tahtmine kohe Eesti parimaks saada. Kogemus on näidanud, et isegi Jõuluvanal on advokaadi abi tarvis ning miks ei võiks ka neid ülesandeid täita üks päkapikk. „Ma mõtlen selle peale natuke ning annan Sulle teada,“ vastas ta Adalbertile, kui kohvipaus hakkas lõppema.

Kui Adalbert ja Huubert järgmine kord kohtusid, oli Huubertil plaan selge, samal ajal Adalbert Mirteli pidevatest advokaadiküsimustest veelgi rohkem kurnatud. „Tead!“ hõikas Huubert juba kaugelt, „viime ta päris advokaatide juurde! Ma käisin seal TRINITIs, kes Jõuluvana asjades ikka aeg-ajalt abiks on olnud. Nad olid valmis meid ka selle murega aitama.“

Ja juba istuski väike päkapikk Mirtel 20. detsembri hommikul Advokaadibüroo TRINITI suures nõukas ning küsis: „Kuidas saada Eesti parimaks advokaadiks?“ Vastused oli sellised:

TRINITI partner Erki on Eesti parim advokaat purjelauasõidus. Peamiseks kriteeriumiks sellise tiitli saamisel on konkurentsi puudumine, Erki tee purjelauduriks saamisel on olnud tavapärane, täielikust võhikust võsasurfariks ja sealt edasi.

Advokaat Ain on Eesti parim bassimees-advokaat, ameti õppimine käis lihtsalt – armastuse ja harjutamisega!

Juhtivpartner Villu on parim advokaat male suurmeistrite alistamises, sellise tiitli saamiseks on võrdselt olulised nii malemänguoskus kui enesekindlus ja ajast ees tegutsemine.

Advokaat Siim, kes peab ennast Eesti parimaks advokaat-seiklusradade ehitajaks, sai kõigepealt üle oma kõrgusekartusest. Samas oli huvi puude otsas turnida olemas juba lapsepõlves. Nõnda sattuski ta skautlusega liitudes gruppi, kes tegeles mägimatkamise ja seiklusradade ehitamisega ning see hakkas talle väga meeldima. Siim on ülikooli ajal seiklusradade ehitamisega isegi raha teeninud.

Partner Taivo, kes on Eesti parim lõõtsamängija-advokaat on oma kaasasündinud muusikameelt arendanud ka konservatooriumis.

Ja nii ongi iga TRINITI advokaat milleski Eesti parim. Karmen on olnud Eesti meister lumelauasõidus, Ramil võib kiidelda golfimänguoskusega ning Mikk on vaieldamatult parim advokaat Haapsalus toimunud ühe päeva kümnevõistluses 1. augustil 2015. Klen on kohtuadvokaadina parim selles, et ta on kõikides asjades alati vähemalt teine, Kati on parim advokaat tantsumaratonil ning Ergo on konkurentsitult Eesti parima huumorimeelega advokaat.

Kõigest, millest parimad advokaadid tol päeval päkapikk Mirtelile rääkisid, me siinkohal rääkida ei jõua. Õhtul jutustas väike Mirtel päeval kogetust ka emale. Ta oli päevast tõelises vaimustuses ning tema soov advokaadiks saada veelgi kindlam. Isegi isa oli olukorraga leppinud.

Ühelt poolt selle pärast, et väljapääsu sellest ei paistnud. Teisalt oli ta päeval avastanud, et kui isegi advokaat võib olla täitsa tore inimene, miks siis ei võiks ka tore päkapikk olla advokaat. Ema selgitas Mirtlile veel seda, et kui ta kohtas sel päeval nii paljusid inimesi, kes olid milleski Eesti parimad, siis tasub tal mõelda ka teiste inimeste ja päkapikkudega kohtudes selle peale, et kindlasti on midagi, milles just see päkapikk on maailma parim või milles võib peituda just selle inimese väärtus. Näiteks isa Adalbert on maailma parim lühinägelik piilurpäkapikk, kes oskab kardinapuul ronides samal ajal kukerpalle teha. Väike päkapikk Mirtel ise on maailma parim päkapikk, kes soovib saada advokaadiks.

Advokaadibüroo TRINITI kollektiiv ootab aga päkapikk Mirtelit juba praktikaprogrammi, sest just nii saab temast Eesti parim päkapikk-advokaat. Häid jõule!

Tähelepanu! Tegemist on turundustekstiga. Turundusteksti eesmärgiks on Teile jõulumeeleolu tekitamine. Turundusteksti valmimist toetas Sihtasutus Päkapikuõiguste Keskus.