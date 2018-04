Riik maksustas laenude andmise

* Deklaratsiooni alusel teeb maksuhaldur riskianalüüsi ja vajadusel küsib selgitusi laenu tagasimaksmise võime ning kavatsuse kohta. Maksuhalduri nõudel tuleb selgitused anda ja tõendid esitada 30 päeva jooksul.

* Tõendamis- ja deklareerimiskohustus rakendub kõikide alates 2017. aasta 1. juulist antud laenude suhtes, samuti selliste laenude suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud.

* Maksuhaldurile tahtlikult andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest, kui sellega vähendatakse maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendatakse tagastusnõuet, samuti maksudeklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise või maksuhalduri korralduse täitmata jätmise eest karistatakse väärteomenetluse korras rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Kui ettevõtja käitumisega kaasneb suur kahju, võib kaasneda kriminaalkaristus.

Loe veel

Oluline on silmas pidada, et maksustada võidakse ka lühema kui 48 kuulise tagastamise tähtajaga antud laenud, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

Seesugusteks asjaoludeks võivad olla nt ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine, aga ka turutingimustele ebakohane intressimäär. Lisaks tavapärasele laenutehingule võib kasumieraldisena käsitleda ka laenusumma suurendamist, laenu tagastamise tähtaja pikendamist, kontsernikontole raha kandmist või muid majanduslikult samaväärseid tehingud.

Samas tasub teada ka seda, et ettevõtjal on õigus laenult tasutud tulumaksu osas teha ümberarvutus ning nõuda enammakstud tulumaksu tagastamist, kui langevad ära maksustamise aluseks olevad asjaolud (kui emaettevõtja on laenu tagastatud). Eelmist blogikannet laenude maksustamisest loe SIIT.