19 nippi kuidas guugeldada nagu proff

Internet on täis meeletus koguses infot. Kuidas eraldada aga terad sõkaldest ja leida just see, mis vastab enim otsitulemusele, mida leida loodad? Toon sulle järgnevalt 19 nippi Google otsimootori kasutamise võimalustest, mis aitavad leida soovitud tulemust kiiremini ja täpsemalt.

1. SEE VÕI TEINE

Kas sa vahel ei ole kindel, kas mäletad nt mõne nime õigest? Pane otsingu ribale mõned potentsiaalsed otsitavad variandid ja eralda nad sümboliga “|“ või sõnaga „or“. Nüüd on hoopis lihtsam leida tulemustest õige variant.

2. SÜNONÜÜMIDE KASUTAMINE

Kui sa otsid lehti mingil teemal, mitte konkreetset fraasi, lisa „~“ sümbol otsingusse. See annab tihtipeale paremaid tulemusi inglise keelsete otsingutega. Nt „healthy ~food otsinguga saad lisaks tervisliku toitumise ja retseptide nippidele ka tervislike söögikohtade info.

3. LEHESISENE OTSING

Kui oled lugenud huvitavat artiklit, aga ei suuda meenutada täpselt kus see oli, aitab see funktsioon. Kirjuta otsingusse lehe nimi, mida arvad end mäletavat, ja seejärel märksõna (või terve fraas, kui meeles). Nüüd ilmuvad kõik sellel lehel olevad selle märksõnaga artiklid.

4. TÄRNID *

Sul on meeles mingi võtmesõna, fraas, number vms, aga ei suuda meenutada rohkem infot selle kohta, kasuta tärne*. Aseta see lihtsalt kohta, mida sa ei suuda meenutada ja nüüd peaks soovitu end ilmutama.

Nt enda ettevõtte näitel. Ametlikult on meil Milos OÜ, kuid Facebookis kasutame täpsustamiseks Milos Kujundus- ja reklaamitööd nime. Seega, kui sul on meeles, et oli mingi Milos kujundus, aga rohkem ei meenu, pane otsingusse „Milos kujundus *“ ja voilaa, vastus ongi käes!

5. KUI PALJU SÕNU ON KADUMA LÄINUD…

Kui eelmine tärn ei aita hädast välja ja ununenud on lausa pikem fraas, katsu kirjutada esimene ja viimane sõna. Nende vahele lisa aga „AROUND“ ja umbkaudne sõnade arv.

Nt. kui tekib see piinlik moment, et ei suuda meenutada täpselt hümni sõnu, pane otsingusse „mu isamaa AROUND(5) rõõm“ ja lingid sõnadega ilmuvad sinu ette.

6. SEL PERIOODIL

Kui soovid leida rohkem infot mingil kindlal ajaperioodil mõne huvipakkuva teema kohta, kasuta kolme punkti. Ehk siis otsides fakte Eesti ajaloo kohta aastatel 1900-1950, pane otsingusse „eesti ajalugu 1900...1950“.

7. PEALKIRI VÕI URL

Kui soovid leida lehekülge või pealkirja, milles sisalduks mingi kindel sõna, lisa vastavalt kas „intitle:“ või „inurl:“ ja kohe sõna järgi, ilma tühikuta. Uudishimuliku inimesena guugeldan ikka enda kohta, seega näide „inurl:brit mesipuu“.

8. SARNASE LEHE LEIDMINE

Leidsid midagi väga põnevat ja sooviks midagi sarnast veel avastada? Kirjuta otsingu algusesse „related:“ ja taaskord ilma tühikuta kohe järgi. Nt kui soovid lisaks Delfi uudistele leida ka teisi uudiseportaale, lisad „related:Delfi.ee“

9. KOGU FRAAS

Kui soovid guugeldada mingit kindlat fraasi, nime vms, pane see jutumärkidesse. Ilma jutumärkideta tuleb otsingusse tulemus, kus on sees küll neid otsitavaid sõnu, kui ei pruugi olla tervet fraasi või samas järjekorras. Soovid teada, kas keegi oma tööd ka armastab? Pane otsingusse: "armastan oma tööd"

10. MIDAGI ENDA LÄHEDALT

Tahad pitsat oma kodu lähedalt? Kirjuta „pitsa lähedal“ või „pitsa nearby“. Google vaatab siis, kus sa asud ja pakub sobivaimad lahendused. Kilometraaži poolest ei tulnud mulle lähim, kuid pakkus õigesse linna küll

11. MITTEOLULISE SÕNA EEMALDAMINE

Kui soovid lugeda rohkem sotsiaalmeedia kohta, kuid huvi ei paku erinevad koolitused, kirjuta otsingusse „sotsiaalmeedia –koolitus“. Sedasi saad ka teisi sõnu juurde lisada, mida soovid välistada, pane lihtsalt „-„ märk sõna ette.

12.SARNASE PILDI OTSIMINE

Sul on mõni pilt, mille sarnaseid sooviksid veel leida. Siin aitab hädast välja Google pildiotsing. Nt soovid leida kutsikate pilte. Mine Google pildiotsingu juurde. Leia mõni kutsika pilt, kui sul endal ei ole. Seejärel leia otsiribalt fotoaparaadi märk. Vajuta sinna peale. Kui sul on olemas pilt arvutis, mille sarnast soovid leida, lae pilt üles. Kui leidsid mõnelt lehelt sobiva pildi, mille sarnast leida soovid, kleebi nt selle pildi url sinna. Nüüd pakub ta välja teisi sarnaseid pilte/kujutusi ja lehekülgi, kust võiksid midagi sarnast leida.

Loe veel

Mina otsisin all vasakul nurgas olevat koerakujutuist. Esimesena pakub ta siis sellist tulemuste valikut, kus muuhulgas on ka minu soovitud pildiga meem.

Nüüd ma võin aga otsingut veel täiustada. Ma ei soovi näha pilte, mis on tehtud meemideks. Seega lisan üles otsingureale „–meme“ ja saan tulemuseks samamoodi sarnase pildiga kujutisi, kuid need ei ole tehtud meemideks. Ja nii saab ka muid eelnevaid punkte siin ära kasutada soovi korral.

13.KALKULAATOR

Sul on Google ees lahti ja kiirelt vaja arvutada miskit. Pane see lihtsalt otsingureale ja vajuta Enter. Ja tulemus ongi käes.

14.ILMATEADE

Kui tead oma zip koodi siis saad kiirelt ilmaennustuse leida lisades otsingusse „ilm 50605“.

15.MIDA TÄHENDAB?

Soovid leida definitsiooni. Lisa sõna ette „define:“

16.LEIA FAIL

Kui sul on vaja mõnd konkreetset faili, saad ka selle leida Google abiga. Nt vajad pdf failis Eesti ajalugu, trüki: "eesti ajalugu" filetype:pdf-

17.MIILIDEST KILOMEETRID, DOLLARITEST EUROD

Sisestades otsingusse: „X miles to km“ , „X USD to EURO“ jne tuleb esimeseks vastuseks kohe soovitud summa.

18.HINNAVAHEMIK

Soovid leida nt hotelli, mille hinnavahemik jääks 100 ja 200EUR sisse. Palun väga, sisesta otsingusse: hotell 100..200 eur

19.KUIDAS LUGEDA NUMBREID?

Kui sa ei ole kindel, kuidas on õige lugeda pikka lohisevat numbrit, saab taaskord Googlelt abi küsida.