Algas kandideerimine Kuldmunadele

Digitaalse reklaami žürii esimees Patrik Kupenko julgustas kõiki turundusega tegelevaid inimesi Kuldmunast osa saama. "Varasem kogemus Kuldmuna žüriis on näidanud, et shortlist'i jõudvate tööde eelduseks on alati viimistletud tervik ja hea disain. See on küll klišee, aga ka tõsi, et võidutöödel peab samas alati olema miski, mis jääb žüriile silma ja selleks võib olla sõna otseses mõttes ükskõik mis. Ka üksik bänner võib tuua Kuldmuna," ütles ta.

Kupenko soovitab kõigil tutvuda juhendiga, kust saab samuti aimu, et ükski idee ei ole oma mastaabilt Kuldmuna võitmiseks liialt väike. Tema sõnul võidavad tihti auhindu just väga julged ja selged väikesed projektid.

"Kuna käesoleval aastal on fookuses noorte teema, siis ootame kindlasti konkureerima ka noori tegijaid väljaspoolt traditsioonilist agentuuride-klientide tegevusulatust," lisas ta.

TV ja reklaami kategooria žürii esimees Urmas Villmann sõnas, et žürii töö on ühtaegu põnev, aga ka vastutusrikas. "Hindamisprotsess on žüriiruumi kogunenud inimeste omavahelise keemia, maitsete ja arvamuste kompromiss. Samas on inimestel kahjuks või õnneks komme hinnata asju, eriti selliseid megaemotsionaalseid nagu reklaam, oma maitse järgi, kas meeldib või ei meeldi. Žüriiliikmena saame proovida ennast ületada ja olla võimalikult objektiivsed," märkis ta.

Kuldmuna tööde ametlik vastuvõtt kestab kuni 25. veebruarini. Töid saab esitada veebilehel http://defol.io/kuldmuna/2019. Hilinejate töid võetakse eritingimustel vastu 26. veebruarist 4. märtsini.