Algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos" kutsub isasid vanemapuhkust kasutama

Vaid üheksa protsenti vanemahüvitise saajatest on praegu isad. Täna algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos" kutsubki isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest.

Televisioonis, raadios, sotsiaalmeedias ja tänavatel levivates reklaamides esinevad ja jutustavad oma kooskasvamise loo isad koos oma lastega.

„Eesti mehed kasutavad vanemapuhkust praegu veel harva, kuigi isade osalemine laste kasvatamisel toetab paremaid peresuhteid. Vanemapuhkust kasutav isa suurendab ema turvatunnet nii tööturul kui peresuhetes, andes seeläbi julguse saada veel lapsi," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Isadel on tihti raske ette kujutada, et nad jääksid mõneks ajaks koduseks ja tööst eemale. Aga tasub ikka järele proovida, algatuseks näiteks lühemaks perioodiks - isad on öelnud, et ka kuu või paar vanemapuhkust on hindamatu kogemus."

Isade suuremal osalusel laste kasvatamisel on mitmeid positiivseid mõjusid naistele, meestele ja eelkõige lastele. Näiteks selgus OECD 2013. aasta uuringust, et mida rohkem osalevad isad lapse sünni järel tema hooldamises, seda suurem on isade kiindumus oma lastesse ja ka edasine osalemine lapse elus, sealhulgas lapse ülalpidamises. Suurem seotus oma lastega mõjutab omakorda positiivselt meeste tervist ja vähendab nii isade kui laste riskikäitumist.

Peredele annavad rohkem paindlikkust vanemapuhkuse jagamisel kahe vanema vahel ka praegu Riigikogu menetluses olevad muudatused. „Loodetavasti võtab Riigikogu juba lähinädalatel vastu seadusemuudatused, mis muudavad vanemahüvitise kasutamise paindlikumaks ka isade jaoks ja annavad isadele tulevikus senise 10 päeva asemel terve kuu pikkuse tasustatud isapuhkuse. Kuid esmatähtis on ikka meeste endi soov vanemapuhkusest osa võtta ja naistele turvatunnet pakkuda. Loodame kampaaniaga inspireerida nii isasid, kes seni ise vanemapuhkusele jäämist kaalunud ei ole, kui ka emasid - mehed saavad lastega kodus väga hästi hakkama," lisas Iva.

Sotsiaalkampaania kestab tänavatel, teles, raadios, print- ja sotsiaalmeedias kuni 15. detsembrini. Isa- ja vanemapuhkuse kohta on koondatud infot ja kasulikke nõuandeid veebilehele www.papsigakodus.ee