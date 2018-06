Alkoholimüüjate veebilehtedelt leitav reklaam ei pruugi olla seaduslik

Juuni algusest jõustusid reklaamiseaduses alkoholireklaami muudatused, mistõttu kadusid postkastidesse pandavatelt reklaamlehtedelt ja poekettide kodulehekülje kampaaniapakkumistest alkoholi hinnad. Küll aga leiab neid jätkuvalt paljude alkoholitootjate ja -müüjate veebilehtedelt ning tarbijakaitseameti hinnangul võib see olla seadusega vastuolus, Kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kui varem kasutasid kauplused võimalust allahinnatud alkoholi reklaamlehtedes ostma kutsuda, siis juunist alates ei tohi neis enam soodushindu näidata. Nii võibki leida mõne poeketi reklaamist alkoholipudeli kujutise juurest kirja "Hind poes", mõni teine kauplus avaldab aga lihtsalt alkoholipakendi pildi koos infoga selle koguse ja päritolumaa kohta.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla ütles ERR-ile, et see on tingitud kuu algusest jõustunud seadusemuudatusest, mis keelas allahindluste reklaamimise.

"Alkoholi hinda on keelatud esitada tavapärasest soodsamalt," kinnitas ta ja lisas, et alkoholireklaami ei tohi enam teha ka ajakirjade lisaväljaannetes ega kaantel.

Samuti ei tohi alkoholi reklaamida sotsiaalmeedias, välja-arvatud alkoholikäitleja enda veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol.