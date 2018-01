Amazon soovib Euroopas Google'i ja Facebookiga võitlema hakata

E-kaubanduse suurnimi Amazon on toomas oma uued reklaami-tööriistad Euroopa turule, et hakata siin võistlema Google'i ja Facebookiga. Võitlustandriks on digitaalse reklaami turg.

Amazon soovib aidata oma klientidel müüa efektiivemalt reklaami ehk saada rikkamaks, kirjutab Marketing Week. Nende Transparent Ad Marketplace ehk otsetõlkes „läbipaistev reklaami turuplats" alustas enam kui aasta tagasi USAs. Nüüd tuuakse see Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania turgudele. See pakub digisisu pakkujatele ja äpiloojatele uue viisi, kuidas oma sisu rahaks teha. Nad kasutavad selleks „päise enampakkumise" süsteemi. Tegemist on tehnoloogiaga, mis võimaldab mitmel reklaamiostjal teha samale reklaamikohale üheaegselt pakkumisi ning kõrgeim hind peab alati võitma.

Tegemist on pilvepõhise tehnoloogiaga, mis tähendab, et pakkumised toimuvad Amazoni serverites mitte väljaandja enda veebilehel. See tähendab omakorda, et viimased ei pea sisestama lugematul arvul koode erinevatelt reklaamiostjatelt oma veebilehele. See võimaldab kiirendada lehekülje laadimist.

Amazoni sõnul võimaldab see ka paremat läbipaistvust, sest sisutootja näeb, millised ettevõtted enampakkumises osalevad ja kes on võitja.

Amazoni reklaamitehnoloogia asepresident Matt Battles ütles, et kui nad hakkasid paar aastat tagasi sellist võimalust pakkuma, siis oli kohe näha, et kasu saavad nii sisutootja, reklaaamija kui ka klient.

Selline liigutus on järjekordne märk sellest, et Amazon soovib reklaamivaldkonnas teha suuri samme. Emarketeri andmetel on Amazon USAs suuruselt viies digitulude genereerija. 2017. aastal oli nende müügi maht 1,65 miljardit dollarit. See oli suurem kui Twitteril ja Snapchatil. Amazon on ka suurim kasvaja. 2017. aastal oli nende kasvuprotsent lausa 48,2. 2019. aastal oodatakse, et digitulu kasvab 3,19 miljardini. Samas oleks nende turuosa USAs 2019. aastal vaid 3%. Väga palju maas Google'ist ja Facebookist.

Magna Globali andmetel oli Amazoni ülemaailmse äri maht eelmisel aastal 209 miljardit dollarit, niisiis ei ole ime, et nad soovivad saada suuremaks tegijaks ka digireklaami alal. Amazonil on nii võimu kui andmeid, et kahele suurele järele jõuda.

Amazon ei ole siiani soovinud oma ambitsioonidest rääkida. Samas palkavad nad suure hooga reklaamiosakonda müügipersonali.

Amazoni relv on tegelikut võimas. Neil on andmeid selle kohta, mida inimesed ostavad. Seetõttu on nad juba meelitanud enda rüppe Procter & Gamble'i ning Unileveri, kes teevad Amazoniga põhjalikku koostööd.