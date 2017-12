Ameeriklased panid jõuluperioodil magama uskumatu rahasumma

Ameeriklased kulutasid sel jõuluperioodil väga suure rahasumma, sellise, mida pole juba aastaid nähtud, kirjutab Adage.com

Miks ka mitte? Ameeriklastele meeldib kulutada ning nad võivad end 2017. aasta lõpu seisuga ka hästi tunda. Töötuse määr on madal ja aktsiaturgudel läheb väga hästi. Nii kulutasidki nad 671 miljardit dollarit, mis on umbes 5,5-protsendiline tõus võrreldes eelmise aastaga. Sellise numbri käis välja firma Customer Growth Partners juht Craig Johnson. Viimati nähti sellist summat 2005. aastal.

Jõulud tulid õigel ajal. Esiteks langesid need nädalavahetusele, aga edule viitas juba see, et tugevalt on kasvanud nõudlus kodukaupade ja elektroonika vastu. Seega ei pidanud kauplejad ka kundede meelitamiseks olulisi allahindlusi tegema. Inimesed jõudsid nendeni niigi nii online-kanaleid kui ka tavakaupluste kaudu.

Sel nädalal kulutavad ameeriklased tõenäoliselt veel ligi 73 miljardi dollarit.

See kõik tähendab, et positiivset mõju said tunda ka kaubanduskeskuste aktsiad. J.C. Penney'se aktsia tõusis 9,6% 3,44 dollari peale. Macy's kerkis 5,5% ja Kohl'i aktsia 6,4%.