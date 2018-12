Ärimees turundusagentuuri müügist: meie valdkonnas palju tehinguid ei ole. Meil ei ole ju müüa midagi peale usalduse

Turunduskommunikatsiooni agentuuridest oleme meie kindlalt suurim investeering, sest selles valdkonnas ei ole praktiliselt välisinvesteeringuid kümne aasta jooksul tulnud.

Kuidas te nüüd teile laekunud miljoneid kulutama ja/või investeerima hakkate?

Mina...no ega teist paari pükse jalga ei pane. Ma jätkan Havas Baltikumi juhina ja põhifookus on endiselt sellel. Ma ei ole ka otsinud teisi investeerimisvaldkondi.

Ei hakka kinnisvarasse investeerima, oma tornmaja ehitama?

(Naerab.) Ei ole tõesti plaanis, jääme ikka oma liistude juurde.

Miltton ostis äsja suhtekorraldusbüroo JLP. Kas selles valdkonnas on hetkel rohkem tehinguid toimumas?

Sellises valdkonnas on tehingud rasked tulema - meil ei ole ju müüa midagi peale usalduse. Ja meie koostöö Havasiga on kestnud 15 aastat, see tähendab, et nad usaldavad meid. Teiste kohta ei oska ma öelda - paljudel turunduskommunikatsioonifirmadel maailmas ei lähe täna väga hästi, nad ei laiene. Agentuurid on tugeva surve all ja vähemalt siin, Euroopas pole ambitsioonikaid plaane väga näha.

Miks see nii on?

Seda mõjutavad näiteks kasvõi tehnoloogialahendused, mis on vähendanud kõvasti agentuuride tulusid, sest kliendid teevad nüüd turundust enamasti oma majas. Aga Ideal - ja ka Havasil - on ühe katuse all kõik erinevad turunduskommunikatsiooni valdkonnad, mis on meie edu säilitanud.

Idea poliitkampaaniaid enam ei tee?

Tõsi, me oleme läbi aja paljusid parteisid nõustanud, aga sel aastal otseselt mitte. [Eikner asutas ettevõtte koos teise tuntud kampaaniameistri Paavo Pettaiga, koostöö lõppes 2009. aastal. Nad said tuntuks Keskerakonna kampaaniatega, mh oli duo skandaalse K-Kohukese autor. Eikner on nõustanud ka IRL-i -toim.]

Aga mis siis Ideale kõige kasumlikum turunduskommunikatsiooni suund on?

Ega siin suuri vahesid ei ole, kõik ärid on kasumis.

Siin mängib rolli ikkagi majanduse üldiselt hea käik?

Ma ütleks, et muul majandusel läheb paremini kui agentuuridel. Tervikuna meediamajadel ei ole ju ka parimad ajad, meedia on nii killustunud ja pead olema aina nutikam, et inimesteni jõuda.

Aga masu ajal on turundus esimene koht, kust kärbitakse?

Nii on, aga aeg on näidanud, et kes kommunikatsiooni ja turundust suudavad mõistlikul tasemel ka raskematel aegadel hoida, võidavad sellest rohkem järgmisel tõusul. Turundus on ikkagi investeering, mitte kulu ja seda hakatakse järjest enam ka mõistma.

Mis on teie jaoks olnud selle aasta kõige häirivam või läbikukkunum PR-strateegia/kampaania?

Valimiseelne aeg on selline, kus poliitikud on palju pildis ja nende mõju ühiskonnale on suurim. Brändid ei suuda inimesi niimoodi mitmesse leeri ajada ja lõhestada kui poliitika. Kahju, et see sellises suunas liigub, ma küll parema meelega näeks ühendavat jõudu.

Ehk antakse poliitikutele lihtsalt sellist nõu? Et peab olema terav ja vängete sõnumitega?

Ma ei usu, et agentuurid nii radikaalsete sõnumite ja lahendustega välja tuleksid, pigem ikka kliendid ehk poliitikud ise valivad oma tee. Rahvusvaheliselt on meil palju, kust õppida ja et kuidas poliitilist kommunikatsiooni teha. Aga eks kevadel selgub, mis siis paremini töötab.