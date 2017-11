BBH Hotel vahetas nime ja avab 2019. aasta kevadel Kentmanni senises kohtumajas hotelli

Seni BBH Hotel Groupi nime kandnud hotelligrupp vahetas nime nime ning kõik lepingulised ja seaduslikud kohustused on siirdunud uue hotellibrändi Hestia Hotel Group alla.

Hestia Hotel Group ühe omaniku ning eestvedaja Mikael Granrot sõnul on ettevõtte selge visioon olnud luua Baltikumi turule tugev ning jätkusuutlik hotelligrupp. Aasta alguses oli grupis opereeritavaid hotelle 3 – Hotell Euroopa, Tallinn Seaport Hotel ning Laulasmaa spaa- ja konverentsihotell. Tänaseks on hotelle poole rohkem, kevadel-suvel liitusid grupiga Hotell Susi ning PK Ilmarine Hotel. Suve lõpul ületas hotelligrupp riigipiirid ning lisandus PK Riga Hotel.

„Oleme loetud kuudega kujunenud üheks vahelduslikuma teenustepaketi ning suurima tubade arvuga hotelligrupiks Eestis. Oleme tööandjaks vastavalt hooajale juba umbes 400 töötajale. Lisaks võtsime ette väljakutse hotelliarendajatena – kevadel 2019 avame täiesti uue Hotell Kentmanni, mille loomistööd jõudsalt käivad,“ rääkis ta.

Hestia Hotel Groupi turundusjuht Aire Malvik lausus, et arengu loogiline jätk on ühtse ja tugeva katusbrändi loomine, et hotellide omavaheline kontseptuaalne ning majanduslik sünergia tervikuks liita.

Miks Hestia Hotel Group? Hestia on tema sõnul vanakreeka mütoloogiline südame, koldetule ning kodurahu jumalanna. Lisaks on erinevatest ajaloolistest ürikutest lähtuvalt olnud nimi Hestia kasutusel Eesti asukohatähisena. "Viited kehtivad selgelt ka meie grupis teenustest rääkides – oleme hetkel suurima nõudlusega 3-4 tärni hotelliturul pakkumas läbimõeldult hoolivat ja koduselt hubast hotellielamust," lausus ta.

Malviku sõnul saavad kõik praegused ja tulevased hotellid kandma uusi nimesid. Neist esimesed Hestia Hotel Ilmarine (end PK Ilmarine Hotel) ja Riias asuv Hestia Hotel Jugend (end PK Riga Hotel) on kohe saamas nimesid juba ka fassaadile.

Ettevõtte suurim tegelik kasusaaja on Krediidiinfo andmetel Tallinna Panga endine juht Rait Lukas, kellele kuulub ettevõttest 50%. Bo Mikael Mathias Granrot’le 28% ning Tapani Ensio Teeriahole 13,12%.