Case study: Kuidas valmis julgelt tehtud Stiili kampaania

Sellest sügisest jumestab Eesti meediamaastikku uus iluveeb - Stiil.ee. Kõigile tuttava, kuid mõnusalt nostalgiahõngulise brändi taga on täna hoopis midagi glamuursemat ja kosmopoliitsemat. Stiil kajastab kohalikke ja välismaiseid ilu-uudiseid iga päev lahedalt ja tabudeta. Kuidas kampaania ideele tuldi ning mida tehti.

Ilufilm:

Selle tõestuseks kaasas Stiil esimesena Eestis kampaaniasse drag-modelli. Ekstravagantsest Chloé Lagucci'st, keda kehastab vaimustav performance'i-kunstnik Rene Köster, on selgelt saanud kampaania headliner, kellest ilmuvad lood mitmes väljaandes. Selle projektiga soovib Stiil kirjeldada ilu mitmekesist ja kontrastiderohket maailma ning edastada lugejatele selge sõnumi, et igaühel on õigus defineerida ilu omal moel - õigeid ja valesid vastuseid siin ei ole.

Kuidas tehti Chloé Laguccit.

Puhas ilu on miski, mida filosoofid ja kunstnikud on sajandeid püüdnud patta panna aga tulutult. Meie ei hakanud proovimagi ja tegime hoopis vastupidi, näitasime kui võimatu on ilu üheselt defineerida. Kampaania modellideks on naised ja mehed meie seast. Näiteks esindasid Piret Reinson ja Reet Härmat kõiki eneseteadlikke ja edukaid naisi, Sandra Ashilevi ja Öösike Niit aga lõunamaist ja põhjamaist eksootikat. Renest rääkimata.

Kampaaniakuu jooksul avaldame intervjuusid pea kõikide kampaania valmistamisel osalenud kunstnike ja modellidega. Räägime ilust. Lisaks videointervjuudele ilmuvad pikemad lood Reet Härmati, Katrin Sangla ja Rene Köstriga paberil, Kroonikast Anne&Stiilini. Stiil.ee ametlik esitlemine leiab aset galal Ilulemmikud 2017, kus kampaania modellid jõuavad lavale osalistena Tiina Talumehe moeshows ja Ingmar Jõela tantsulavastuses.

Intervjuud:

Klient: Ajakirjade Kirjastus

Agentuur: Division

AD: Vladimir Prjadilshikoff

Videokunstnik: Rasmus Laisk

Loovjuht: Tõnis Vassar

Grimm: Katrin Sangla

Foto: Krõõt Tarkmeel

Modellid: Piret Reinson, Reet Härmat, Sandra Ashilevi, Öösike Niit, Rene Köster, Markus Mägi