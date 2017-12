Case study | Mobiilitootja kaasas oma reklaamidesse Euroopa tipptegijad

Huawei on just algatanud telekampaania, kus osalevad rahvusvahelised staarid Kesk- ja Ida-Euroopast ning Põhjamaadest. Kõikidel reklaamis osalevatel staaridel on mitmesuguseid ametialaseid ja eraelulisi kohustusi, kuid nende igapäevane kaaslane - intelligentne nutitelefon - aitab neil saavutada kõik unistused. Esmakordselt ajaloos kohandab mobiiliseade end kasutaja vajadustega ja miski pole enam võimatu.

„Esmakordselt on Huawei kampaaniasse kaasatud nii palju mõjukaid isikuid. Olen väga uhke, et nad jagavad meie ideaale ning usaldavad meie kaubamärki. Usume, et neil on samad eesmärgid nagu Huaweil ning et nad aitavad viia meie inspireeriva loo suurema hulga inimesteni," ütleb Huawei tarbijatoodete äri Baltimaade juht Yanfei, kelle sõnul soovitakse #TheUltimate kampaaniaga julgustada igaüht otsima endas seda sisemist jõudu, mis aitaks neil saavutada rohkem - just nii, nagu Huawei teeb iga päev tööd uuendustega. "Me avardame oma piire ja läheme kartmatult edasi," lisab Yanfei.

Mitmekordne olümpiavõitja ujumises Katinka Hosszu, maailmaklassi jalgpallur Robert Lewandowski, professionaalne Leica fotograaf Manfred Baumann, rahvusvaheline supermodell Catrinel Menghia, popmuusik Massimo Savić ja TV saatejuht Doukissa Nomikou esinevad Huawei Mate 10 seeria nutitelefonide Mate 10 Pro ja Mate 10 Lite uusimas reklaamis, mis jookseb ka Eesti teleekraanidel ja kinodes.

Reklaamvideo idee põhineb rahvusvaheliste professionaalide, oma valdkonna tipptegijate lugudel. Reklaami loojad küsivad, mis teeb neist tipud? Nad mitte ainult ei tee edu nimel kõvasti tööd, vaid sarnaselt Huaweiga on neil tahe areneda, liikuda peatumata edasi, omandada teadmisi ja teha unistused võimalikuks.

https://www.youtube.com/watch?v=zpv6E82Uqk0