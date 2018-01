Coop Panga kommunikatsioonijuhina asus tööle Mari-Liis Sesmin

Alates eelmisest nädalast töötab Coop Panga kommunikatsioonijuhina Mari-Liis Sesmin, kelle ülesandeks on korraldada pangas nii sise- kui väliskommunikatsiooni alaseid tegevusi.

Mari-Liis Sesminil on enam kui 10-aastane kogemus kommunikatsiooni valdkonnast. Ta on töötanud kommunikatsioonibüroodes Powerhouse ja Idea PR, kus nõustas ja juhtis mitme riigi- ning erasektori organisatsiooni kommunikatsioonitegevusi. Samuti on ta töötanud Õiguskantsleri Kantselei avalike suhete nõunikuna, juhtides kantselei sise- ja väliskommunikatsiooni. Aastatel 2012-2015 lõi Sesmin kaasa valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu töös.

Mari-Liis Sesmin on lõpetanud Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala ja omab Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistrikraadi.