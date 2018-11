E-kaubanduse turundusseminar andis vastused küsimustele, mis aitavad e-äri oluliselt kasvatada

Päeva oli pikitud kokku 11 esinejat ning 10 erinevat teemat, alates konkurentide luuramisest kuni selleni, kuidas müüa lugu ja toodet, mitte hinda. Päevale tegi toreda alguse aga Taani juhtiv sotsiaalmeedia spetsialist, kelle üks märksõna oli videod, videod ja veelkord videod.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät kommenteeris, et tore on näha, kui palju ning kui paljudele läheb e-kaubandus korda ning kui võtta e-kaubanduse jätkuv Kalevipoja sammul mitmekümne protsendiline kasv, vaadata jaekaubanduse ja Eesti majanduse pisikest kasvu, on selge, et kasvud tulevad e-müükidest ning seda enam on oluline seda poolt pidevalt edasi arendada ja kvaliteeti tõsta. Eesti e-kaubandus on hästi arenenud, areneb ning heades kätes, küll aga jõudsid ka seminari 10 täiesti erinevat teemat lõpuks kõik välja mobiilsete seadmeteni. Ka e-ostlemine on sel aastal liikunud selgelt mobiilsetesse kanalitesse ning ületamas desktopist ostlemist ja seda enam peaks e-pood toetama mobiilseid kanaleid. Seda nii turundamise kui visuaalse poole pealt.

E-kaubanduse Liidu hiljutine e-ostlemise uuring paljastas selgelt kasvupotentsiaali olevat ning e-ostlemist pärssivaks teguriks tarbijatelt liigsete andmete küsimise, mida tõid välja ka pea pooled esinejad, kusjuures nii mõnigi esineja tõi välja suured käibekasvud peale ostuprotsesside lihtsustamise. Tegelikult nii lihtne ongi, mida selgem, puhtam, lihtsam visuaal ning kliendisõbralikum ja vaid ostu sooritamiseks vajalike andmete küsimine, toovad rohkem oste. Sellele tasub mõelda!