EAS persoonibrändide toetamisest: oleme valmis arutama koostööprojekte, sealhulgas sõnumite ja trükiste jagamist

Kolmikõed Lily, Liina ja Leila tutvustasid oma sportlikke eesmärke. Foto: Jaanus Lensment

Ärileht kirjutas täna kolmikõdede Luikede brändist, mis maailmas laineid lööb. Kodus on nad aga olukorras, kus toetajaid on raske leida. Neiud tutvustavad Eestit ja siinseid jooksmisvõimalusi, aga toetajaid ajavad ise koos treeneri abiga kokku. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse on valmis koostööd arutama. Loe tänast lugu siit.