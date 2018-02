Eesti 20 reklaamiaastat ehk kokkuvõte, mida sa Google'ist ei leia. Miks käivad osad reklaamiinimesed siiani ringi mustas?

Loovagentuur Optimist Creative juht Magnus Lužkov kirjutab muuhulgas miks mõned reklaamiinimesed tänase päevani musta riietuvad ning milline jahmatav avastus on tabanud viimasel ajal raamatupidajaid, finantsjuhte ja analüütikuid.

1997 - 2007 Dinosauruste kuldaeg

Tead, miks on hea, kui agentuurid on jõukad? Sest siis on nad vabad. Nende loomingut ei juhi hirm tellija tujude või eriarvamuse ees, vaid kirg teha tööd, mis meeldib rahvale. Just sellised omadused nagu julgus, iseseisvus ja enesekindlus, ongi need, mis iseloomustasid tolle aja asukaid. Reklaamidinosauruseid, kui nii võib öelda. See on isiksuste ja avastamisrõõmu ajastu, ja kuigi isegi selle tagaleinamise ametlik periood on tänaseks läbi saanud, tavatsevad paljud reklaamiinimesed ikka veel musta riietuda. Nüüd siis tead, miks.

2008 Meteoriit masu

Masu tabab Eestimaad sama ootamatult nagu iga Vaido Neigausi uus muusikavideo. Keegi ei kuule oraaklite hüüdeid - muss mängib liiga valjusti. Uued kõllid, buumi tipus ostetud. On valdkondi, mis lõpetavad aktiivse turundustegevuse päevapealt. Targemad dinosaurused kahandavad koheselt meeskondi ja vähendavad palku. On ka neid, kes proovivad 100-kraadise külmaga ära harjuda, kaotades lõpuks majandusliku huvi või vaidluse maksuametiga.

Kõige suurema muudatuse teeb aga läbi agentuuride mentaliteet. Võim turundusfunktsiooni üle on läinud finantsinimeste kätte, kes proovivad ettevõtteid karide vahelt välja juhatada. Igaks päevaks eraldatakse tükike leiba ja kruusitäis Dreamer veini. Äkki ei maksa agentuuride head soovitused enam midagi. Dinosauruste ellujäämine hakkab sõltuma sellest, kui hästi suudavad projektijuhid pehmendada loovisiksuste arvamusi enne nende jõudmist otsustajateni. Oaasis vabalt ringi jooksnud dinosaurustest saavad ketikoerad.

2008 - 2013 Spinnosauruste tulek

Kes oleks osanud arvata, et dinosaurused on võimelised paljunema samal meetodil nagu vihmaussid. Et kähmluse käigus ära rebitud tagajalg hakkab elama oma elu. Uue nime all. Nii mõnigi verine spin-off on pärit just sellest perioodist, olgu selleks siis Tankosauruste ribidest algatatud Aku, Divisauruse sabast sirgunud Utopia, pakendisaurus Koor või teenusdisaini pioneer Brand Manual.

2013 - 2017 Digisauruste teke ja järatud kont

Dinosaurustest ketikoerteks moondunud agentuuridest on vahepeal saanud hüäänid. Disaini- ja reklaamikarjadesse eraldatuna sörgitakse saaki otsides mööda kergelt tärkavat tundrat ringi, minnes tihti sama korjuse pärast purelema. Õnneks aitab tühjalt kõhult tähelepanu eemale peletada kogu maailma digitaliseerumine, eesotsas Eestiga. Kui alguses on võimalik digiagentuuriks olemisega radikaalselt eristuda, siis peagi pole enam olemas ühtegi mittedigiagentuuri. Ettevõtteid saab asutada 10 minutiga ja ilma kapitalita - enam polegi väga vahet, palju neid uusi agentuure juurde tuleb. Üks on selge - selleks, et kõigil ruumi oleks, tuleb kastil seinad maha lõhkuda. 2017 aasta jooksul võidetud rahvusvahelised auhinnad löövadki tublid avaused sisse, mida nüüd edasi käristada. Perioodi lõpuks on kogu sektor tulvil uut energiat.

2018 - ...

Aasta alguses jõuavad endiselt võimul olevad finantsjuhid, analüütikud ja raamatupidajad jahmatava avastuseni. On mingi müstiline faktor, mis paneb inimesi maksma ettevõtte toodete ja teenuste eest kallimat hinda, kui on nende tegelik väärtus. Sama jõud tundub mõjutavat ka investoreid, kes on valmis ettevõtete eest välja käima reaalväärtusest suurema summa. Kuidas seda anomaaliat kutsutakse? On sellel nähtusel mingi nimi? Kordi ja kordi käiakse bilanss läbi, kuid midagi erilist silma ei torka. Kui siis ainult see, et turunduskulude rida saaks olla veel väiksem. Kuna ka IFRS-i reeglitest selget vastust ei leita, nimetatakse seda isekeskis joppamiseks. Mujal maailmas on selle kohta ammu seletus olemas. Bränd.

