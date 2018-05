Eesti idufirma paneb sotsiaalmeedia kasutajad turundussõnumeid levitama

Eesti idufirma Promoty lõi uudse platvormi, mis viib kokku turundajad ja Instagrami kasutajad. Turundajate jaoks on see efektiivne tööriist, sotsiaalmeedia kasutajate jaoks võimalus brändidega koostööd teha ja seeläbi lisaraha teenida.

"Enamik inimesi eelistab sõprade ja sotsiaalmeedia mõjutajate soovitusi reklaamile. See on võimas meedium ja me tahame aidata ettevõtetel seda efektiivselt ära kasutada," selgitas Promoty tegevjuht Aleks Koha eile turunduskonverentsil Tallinn Marketing Week.

Kui varem pidid turundajad iga mõjutajaga eraldi ühendust võtma, tingimustes läbi rääkima ja ülekanded tegema, siis Promoty abil on võimalik mõne minutiga sobivad sisuloojad välja filteerida ja neile pakkumised saata. Samuti annab tööriist hea ülevaate kampaania tulemustest.

Platvormi on omaks võtnud juba kümmekond brändi, sealhulgas Swedbank, NOCCO ja Mobipunkt.

"Promoty lai sisuloojate võrgustik andis meile hea ja lihtsa võimaluse filtreerida välja enda jaoks sobivad mõjutajad, kes hoolivad tervisest ja naudivad sportimist," kiidab spordijoogi NOCCO maaletooja, Promotys mitu kampaaniat läbi viinud GKR tegevjuht Gert-Kristjan Rungi.

Praegu pakutakse vastavat teenust ainult Instagrami platvormil, kuid sel suvel plaanitakse kaasata ka blogid ning seejärel juba teised sotsiaalmeedia kanalid.