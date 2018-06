Eesti Päevaleht nüüd ka Nordica pardal

Nordica lennureisidel on võimalik nüüd nautida Eesti teravaimat päevalehte ja laupäevalehte LP.

Jaaninädalal tegi Eesti Päevaleht Nordica pardale minevatele lehtedele erikujundusega esi- ja tagakaane, mis räägib Eesti inimeste lennureisilugudest.

„Eesti Päevaleht on Eesti lennufirma Nordica lennukis justkui elementaarne kaaslane. Mis saab olla mõnusamat, kui sõita Eestist ära või naasta kodumaale ning samal ajal lugeda Eesti ajalehte. Meil on hea meel, et saame olla Nordica pardal, ja veel parem meel on selle üle, et Nordica on vastu võtnud meie innovaatilise pakkumise, kuidas ka paberlehes on võimalik teha personaliseeritud reklaamikampaania," tundis koostöö üle rõõmu Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.