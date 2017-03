Eesti turunduses intelligentset naisklienti ei eksisteeri

Investor Kristi Saare märkis Passwordi vestlusringis, et intelligentne naisklient ostab pigem välismaalt, sest Eestis puudub väärtuspakkumine. Loe, milliseid soovitusi jagas turundajatele Naisinvestorite Klubi asutaja, kes saab mõjutada tuhandete naiste finantsotsuseid, kirjutab Äripäev.

Saare sõnul vaadatakse naisterahvast finantssektoris siiani üllatunud pilgul, kui mõni intelligentne küsimus tuleb. Ka naisinvestorisse suhtutakse kui rumalasse naistarbijasse, kes ei ole võimeline peenemaid ostuotsuseid tegema. “Suhtumine on umbes selline, et teil on naisteklubi, pakume siis mingeid ripsmetušše või muud stereotüüpset,“ tõi Saare näite turundustaktikast, mis töötab intelligentse kliendi puhul hoopis vastu.

Ta juhtis turundajate tähelepanu sellele, et kui inimene on ükskord rahast mõtlema hakanud ja sukeldunud investeerimismaailma, siis talle on väga oluline väärtuspakkumine, mis ta selle kaubaga kaasa saab.

