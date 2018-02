EKSKLUSIIV | Kelly Sildaru kohukese marketingi taga olev tippturundaja on IKEA asutajaga vägikaigast vedanud

Selleks, et viia laia maalima meie ühe viimase aja suurima staarsportlase Kelly Sildaru kohuke on selle tootjad palganud endise IKEA turundusjuhi Anna Crona. Tema teadmised peaks aitama laias maailmas mitte nii armastatud kaubagrupi nagu kohukese populariseerimisele. Anna Crona külastas möödunud nädalal Simple Sessionit ja oli valmis Ärilehele andma intervjuu. Muuseas räägib ta, kuidas ta IKEA äsja meie seast lahkunud omaniku Ingvar Kampardiga vägikaigast vedas.

Töötasite IKEAs turundusjuhina 25 aastat. Millised olid teie suurimad väljakutsed IKEAs?

Mina tegelesin peamiselt tootesarjade kontseptsioonidega, näiteks IKEA laste- või kontoritooted ja muu selline. Selles töö kõige raskemaks osaks oli töötada välja tootesarja visuaalne pool ja kommunikatsioonipakett, mis kõnetaksid kõiki turgusid olles samal ajal kantud ka IKEA brändi eesmärkidest. Pidin tagama, et IKEA toodang tunduks ja näeks igas linnas ja riigis välja nagu IKEA, see tähendab sama IKEA nii Rootsis kui ka Hiinas, kuid arvestaks ka kohalikku elulaadi ja tarbijakäitumist.

Üsna suur samm minu jaoks oli asumine IKEA ülemaailmse veebiarendusosakonna juhi kohale. Mõnedes riikides oli juba alustatud oma veebilehe loomisega ja kuna puudus üks keskne IKEA veeb, siis otsustatigi luua veebikodu, mis kataks kõiki turgusid. Eesmärk oli nii kaubamärgi kinnistamine kui ka kulude kokkuhoid ja efektiivsus.

Ma esitasin oma tegevusplaani ja eesmärgid IKEA keskse veebilehe osas ettevõtte asutajale Ingvar Kampradile. Minu nägemuse kohaselt võinuks IKEA veebilehel olla kogu tootevalik - see oleks ainus koht, kus oleks võimalik näha kogu tootevalikut ja kust oleks võimalik kõike ka osta. Ingvar Kamprad ei olnud selle ettepanekuga nõus. Kõik minu taustauuringud viitasid sellele, et kauplused ja veebipood võiksid kujuneda üksteist vastastikku täiendavateks müügikanaliteks. Ingvar Kamprad oli aga seevastu veendunud, et veebiostude võimaldamine tähendaks firmale rahalist kahju. Põhimõtteliselt soovis ta, et inimesed läheksid kauplusesse kohapeale mööblit valima. See oli kohutavalt frustreeriv. Läks mitu head aastat kuni ta lõpuks meelt muutis ja kuigi selleks ajaks olid veebimüügi võimalused märkimisväärselt avardunud, eriti toodete esitlemisvõimaluste ja ideede pakkumise osas, olime sellegipoolest kaotanud palju väärtuslikku aega.

Milline oli IKEA siis kui te seal tööle asusite? Milline oli nende positsioon?

Ma läksin kohe pärast ülikooli lõpetamist väljaõppele IKEA Stockholmi esinduskauplusesse. See oli äärmiselt ettevõtlik koht! Organisatsiooni struktuur oli horisontaalne, ma ei täheldanud seal mingit hierarhiat. Riskiti palju, usuti töötajate võimetesse. Juhul, kui inimene oli õige suhtumise ja väärtustega, siis oli võimalik kõik vajalikud teadmised töö käigus omandada.

Mis olid teie ja teie meeskonna suurimad õnnestumised? Olete ju pälvinud mitmeid auhindu.

IKEA lastetooted, IKEA esimene ülemaailmne tootesarja kontseptsioon:

Minu jaoks oli kõige põnevam IKEA lastetoodete sarja arendamine ning tunnen siiani selle üle uhkust. Sain ülesandeks töötada välja terviklik tootesari vanusegrupile 0-7, mis pidi müüki minema nii kauplustes kui ka veebis. Ingvar Kamprad oli otsustanud, et IKEA peaks hõivama juhtpositsiooni lastemööbli turul ning igas kaupluses eraldati selleks 600 m2 pinda, mis tähendas, et kõikides kauplustes (tollal tegutsesime 35 riigis) oli vaja teha ümberehitustöid. Kuna tegemist oli suure hulga kauplustega, tähendas see tohutuid investeeringuid ja paljude inimeste suurt tööpanust. See oli esimene kord, kui IKEA otsustas teha ühtse kontseptsiooni kõikide oma kaupluste jaoks üle maailma.

Meil oli väike kuid suurepärane dünaamiline meeskond, kõik erineval moel äärmiselt kogenud ja pädevad. Me usaldasime juhtkonda ja meil sujus koostöö paljude inimestega erinevatest riikidest. Mul oli toona kaks väikest last (2- ja 4aastane), mistõttu sobis selle tootesarjaga tegelemine mulle ideaalselt. Sellest sai tõepoolest minu kirg ning seda saatis suur edu.

IKEA köögitooted Inglismaal/Ühendkuningriigis:

Teine projekt, millega tegelemist ma tõeliselt nautisin, oli köökide terviklahendused. Olin IKEA turundusjuhiks Inglismaal ning eesmärgiks oli hõivata IKEA köögitoodetega saareriigi turul juhtpositsioon. Kuna selle projektiga käisid kaasas suured investeeringud, siis ei saanud me ebaõnnestumist lubada. Kogu organisatsioon töötas suure pinge all. Taaskord tõi see endaga kaasa ulatuslikud ümberehitustööd kauplustes, et saaksime köögitooteid parimal võimalikul moel esitleda, koolitada töötajaid ning luua reklaamikampaania. Kui varem oli inimestele tundunud, et IKEA kauplustes on köögimööbel vaid selleks, et esitleda potte ja panne, siis pärast seda kampaaniat tõusime Inglismaal viie edukaima köögimööbli terviklahenduse pakkuja sekka. Kampaania osutus edukaks ning see meeldis isegi meie kaupluste juhatajatele, sest see meelitas inimesi poodidesse ja tagas suurepärase müügitulemuse. Meie telereklaamis kasutatud hittloo "You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties" uusversioon tõusis raadioedetabelites esikohale.

StellaSport - Adidas by Stella McCartney:

Pärast IKEAst lahkumist asutasin oma reklaamibüroo ning asusime koostööle ühe innovatiivse Rootsi digifirmaga, mis tahtis avada filiaali Londonis. Olles vaid 4 kuud tegutsenud võitsime koos nendega Adidasele loodava Stella McCartney erikollektsiooni lansseerimiskampaania. Meie ülesandeks sai noortele suunatud Adidase spordimoekollektsiooni StellaSport lansseerimine. Kampaania tuumaks olid digilahendused, ühismeedia ning väikes seltskond brändisaadikuid, kel Instagramis suur jälgijaskond. Selle projekti saamine oli meie meeskonnale suur õnn, kuid samas ka aukartustäratav algus ühisele koostööle.

Selle ajaga on turunduses toimunud palju muutusi - esmalt Internet, seejärel sotsiaalmeedia. Kas tänapäeval on turundusjuhi töö raskem või kergem? Miks?

Turunduses on oluline, et inimene oleks loomult uudishimulik. Ma arvan, et paljudele turundusinimestele meeldivad muutused, hoolimata sellest, et need võivad olla kurnavad, kuid tõttöelda on ju ka meie endi käitumine aja jooksul muutunud. Oluline on tagada, et muutused oleks kontrolli all. Peab tundma oma kliendibaasi, mitte iga uue ägeda tehnilise lahendusega kaasa minema. Nii mõneski mõttes on digilahendused lihtsustanud kontakti suurema hulga klientidega, võimaldades analüüsida nende käitumist ja eelistusi. Tänapäeval töötatakse paljud lahendused välja koostöös tarbijatega. Üheskoos leitakse paremad lahendused, mis on paremini kooskõlas inimeste soovide ja vajadustega.

Räägime nüüd Kellybarist. Millised on teie plaanid ja ootused seoses selle tootega? Kas tegemist on nišitootega või plaanite turundada seda kõigile? Kui suur on Kelly enda roll kogu selles ettevõtmises?

Näen KellyBaril suurt potentsiaali rahvusvaheliseks eduks, alustades Eestist, Skandinaaviast ja Ühendkuningriigist. Seda tüüpi vahepala, mis oleks valgurikas ja vähese rasvasisaldusega, annab teha mitut moodi... nii maitse kui konsistentsi mõttes. See on alles algus! Tegemist on tohutu suure turuga ning tänapäeval dikteerivad nõudlust nii maitseelamus kui ka tervislikkus. Pakutavast valiku tegemine on raske ja enamasti löövad inimesed käega. Kohuke on suurepärane vahepala, mis sobib hästi nii maiuseks, toidukorra asendajaks kui ka sportlastele.

Kohukeste populaarsus on Eestis omaette fenomen. Mida teie kohukestest arvate?

1,3 eestimaalast sööb aastas 60 miljonit kohukest! See on tõepoolest vapustav ja annab aimu kohukese potentsiaalist. Maitsesin kohukest esimest korda 2018. aasta Simple Sessionil Tallinnas, kus kohtusin ka Kelly, Henry ja nende vanematega. Nii tore perekond ja nii andekad lapsed! Lendasin koju kastitäie erinevat sorti KellyBar kohukestega, mille eest maksin rõõmuga pagasi ülekilode eest. See oli seda väärt! Mu isiklik lemmik on kookosemaitseline.

Millised turundusprojektid teil hetkel veel käsil on?

Ma töötan peamiselt väiksemate iduettevõtetega kas konsultandi või nõukogu liikme rollis ning samuti pakun turundusteenuseid. See on just see etapp laiemast protsessist, mis on mulle alati meeldinud. Mulle meeldib see tempo, see energia, see julgus, keskendumine eesmärgile ja sellele, mis vajab tegemist. See on ülimalt huvitav!