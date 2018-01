Ekspert arvab | Muudatused Facebookis, kas kaotus või võit?

Hiljuti teatas Facebooki asutaja Mark Zuckerberg, et muudab oma võrgustiku uudistevoo sisu tekkimise põhimõtteid, et soodustada nö õiget sotsiaalset suhtlemist. Selgituste kohaselt hakkavad Facebooki kasutajad nüüdsest nägema vähem avalikke ehk brändide poolt tehtud postitusi ning rohkem isiklikku sisu ehk sõprade ja perekonna poolt tehtud sissekandeid.

Facebook prognoosib, et selle muudatuse tulemusena kulutavad kasutajad sotsiaalvõrgustikule vähem aega. See on teadlik ohver, millest pikas perspektiivis peaksid kasu saama nii kasutajad kui ka sotsiaalvõrgustik ise - sest Facebookis kulutatud aeg hakkab olema nüüd väärtuslikum. Vähem aega kulub uudistevoo passiivsele kerimisele (uudiste lugemisele ja videote vaatamisele) ja senisest enam keskendutakse omavaheliste suhete tugevdamisele. Nii, nagu algne Facebooki mõte ette nägigi.

Need, kes soovivad endiselt näha oma lemmikbrändide postitusi, saavad seda ka edaspidi teha, seades enda konto alt konkreetseid lehti eelistatavateks, mille postituste jälgimisest ollakse kõige rohkem huvitud.

Mida see brändidele tähendab?

Väga paljude brändide jaoks saab see muudatus olema paras väljakutse. Paljud on investeerinud läbi sisuloome like'ide kogumisse. Samas on olnud juba ammugi avalik saladus see, et like'ide arv ei ole asi, mida taga ajada. Postituste orgaaniline levik Facebookis on juba aastaid väga väike ning pelgalt like'de abiga ei jõua keegi isegi oma jälgijateni, rääkimata siis laiemast auditooriumist. Igal juhul on poste pidanud levikuks rahaliselt tõukama.

Arvan, et praegune Facebooki muudatus ei tähenda otseselt seda, et nüüd hakkab olema palju vähem reklaame meie uudisvoogudes. Brändid ja institutsioonid endiselt jätkavad postituste promomist, kuid nüüd tähendab see nende jaoks lihtsalt kõrgemat kontakti või kliki hinda - ehk siis varasemaga võrreldes sarnase katvuse saavutamiseks on vaja teha suuremaid investeeringuid.

Pikemas perspektiivis hakkavad brändid klikkide korjamise asemel üha rohkem keskenduma tugevate suhete loomisele oma tarbijatega ja fännidega. Brändi lehe sisu peab olema tarbija jaoks primaarselt huvitav, hariv, meelt lahutav ja lisaväärtust loov. Müük tuleb teises järjekorras. Need brändid, kes on nii mõelnud juba varem, on valinud õige strateegia ega satu ka praegu paanikasse. Nemad ainult võidavad sellest muudatusest.

Kuigi Facebook on väga oluline sotsiaalmeedia kanal, olles number üks Eestis, siis ei tasu ka väga nutikatel tegutsejatel hetkekski unustada, et see kanal ei kuulu brändidele, vaid Facebookile endale. Iga selline muudatus näitab aina selgemalt, et brändide elutähtsate kanalite nimistu tippu jäävad alati troonima omakanalid. Ainult seal saab brändiomanik teha täpselt seda, mida ta soovib ning teha seda ükskõik kui originaalselt.

Ja lõpetuseks tahaksin brändiomanikele öelda, et Facebook ei ole ainus sotsiaalmeeida platvorm - neid on mitmeid ja neid ei tasu alahinnata. Olge julgemad, proovige, testige, riskige kasvõi natukenegi!