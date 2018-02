Eksportija, ära maga maha! Saksa tippkonsultandid aitavad õigete müügikontaktideni

Igal aastal toimub Eestis mitmeid ekspordiseminare ja -koolitusi. Esimene küsimus, mis enamiku Eesti ettevõtete suust kõlab, on õigustatult terav: „Kas te aitate mind ka reaalsete müügieduni viivate kontaktideni või lihtsalt räägite teooriaid?“ Sel nädalal juba teist korda startiv „Missioon Saksamaa“ on üks esimesi programme, mille käigus avanevad müügiuksed ka eksportijatele, kinnitab programmi juht ja Marketingi Instituudi direktor Anu-Mall Naarits.

„Eelmisel aastal esimest korda toimunud EASi ekspordiprogramm „Missioon Saksamaa“ näitas selgelt, et kaasatud konsultandid Saksamaalt suutsid poole aastaga õppida küllalt hästi tundma programmis osalenud paarikümmet Eesti ettevõtet ja avada neile ka sobivad koostööuksed Euroopa suurimal turul,“ rääkis Naarits. „Kõik ettevõtted, kel oli olemas tõsine huvi ja ka sobiv toode või teenus, jõudsid programmi käigus konkreetsete klientide või partneriteni.“

Raigo Õunapuu (FOB Solution) oli üks neist, kes jõudis lühikese ajaga Saksamaal reaalsete tehinguteni Marketingi Instituut

Ta nimetas Salvestit, FOB Solutionsit, Harju Elekter Teletehnikat jt. „Selle koolituse võlu ettevõtjate jaoks on lihtne: selle asemel et maksta 3000 eurot ühekordse messikülastuse eest, panustad selle raha pooleaastasesse programmi, kus saad lisaks mahukale koolitusele seitsmeks kuuks enda käsutusse Saksamaa tippkonsultandid, kes sulle oma isiklikke tutvusi ja renomeed kasutades kohtumisi kokku lepivad, sinu eest kostavad ja sind kättpidi kaasa võtavad, “ selgitas Naarits. Tema sõnul maksab nende konsultantide tööpäev 1200–1500 eurot, programmis pühenduvad nad aga igale ettevõttele kogu programmi vältel. Kui muidu on Saksamaa turg väga kinnine ja hästi kaitstud, siis need konsultandid suudavad tutvuste kaudu Eesti ettevõtete vastu esimese umbusu kustutada.“

Salvesti ekspordijuht Meelis Leidt (vasakul) jõudis mitmete Saksa suurfirmade jutule tänu konsultant Roland Lockile Marketingi Instituut

Saksa konsultandid riskivad Eesti ettevõtteid soovitades isikliku renomeega

Anu-Mall Naaritsa sõnul on sakslased aidanud praeguseks edukate müügikontaktideni ligi paarikümmet ettevõtet. „Mitmed ütlesid pärast programmi, et see oli parim rahapaigutus nende eksporditöös,“ tõdeb ta. Teiste seas jõudsid reaalsete müügikontaktideni Salvest oma supersmuutidega ja IT-teenuseid pakkuv FOB Solutions. „Päris mitmed ettevõtted, kes olid alguses samuti pigem skeptilised, viidi kokku täpselt õigete partneritega. Iga kohtumine oli hoolikalt ettevalmistatud ja andis kohese tagasiside: kas konkreetne toode sobib või oleks vaja seda mingil viisil muuta vms. Saksa firmad andsid üldjuhul tipptasemel tagasisidet ja see tegi nõu eriti väärtuslikuks. Näiteks õnnestus Salvestil just tänu konsultant Roland Lockile pääseda oma toodet tutvustama Saksamaa suurimate hulka kuuluvate, üle 50 miljardi eurose käibega jaekettide REWE ja Edeka juhtkonnale,“ rääkis Naarits. „Konsultant Patrick Brauckmann aitas samal ajal mitut Eesti ettevõtet. FOB Solutionsile suutis ta näiteks enda isiklike tuttavate seast laua taha meelitada kolm suurt tegijat. Kusjuures ühega neist, pilvepõhise seadmepargi pakkujaga, sõlmis FOB viiekuise testprojekti kohe programmi lõpus.“

Konsultantide üldisemaid soovitusi Eesti eksportijatele sai lugeda ka jaanuarikuu Ärilehest.

Kes on need konsultandid?

Sel nädalal juba teist korda startivasse programmi „Missioon Saksamaa“ on veel viimased vabad kohad. Kokku kaasatakse 20–25 eksportööri, kel huvi Saksamaa turule murda. Marketingi Instituut ja Saksamaa suurimaid ärikonsultatsioonifirmasid Steinbeis kaasavad nõustajateks viis oma ala tippu. Need on täpselt samad mehed, kes ka mullu eestlasi abistasid.

Need kuus konsultanti aitavad eestlasi kohtumistele Saksa firmade juhtidega Marketingi Instituut

Wilfried Ludwigs on pikaajalise kogemusega ehitusvaldkonna konsultant ja koolitaja. Rolf Sost on enam kui 30-aastase konsulteerimiskogemusega elektroonika valdkonna konsultant, kellel on elektroonika ja autotööstuse valdkonnas silmapaistvalt lai kontaktivõrgustik. Patrick Brauckmann on IT valdkonna konsultant, kellel on ligi kümneaastane kogemus erinevate IT-ettevõtete müügi juhtimisel ja kelle igapäevane tegevus on seotud rahvusvaheliste ettevõtete online-müügi edendamisega Saksamaal. Michael Sperber on mööblivaldkonna konsultant, kellel kogemus nii puidusektorist kui ka IKEAst. Ning Roland Lock, toiduvaldkonna konsultant, kes on turundanud nii piimatooteid, vett ja karastusjooke (sealhulgas Apollinaris, Schweppes, Liptonice) kui ka õlut. Ta on arendanud kohvikontseptsioone ja töötanud tihedalt koos erinevate Saksa turu jaekettidega (Edeka, Spar, Merkur, Billa).

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest.