Emor: Eesti mainekaim suurettevõte on Circle K

Kantar Emori suurettevõtete maineuuringus on edetabeli tippu tõusnud Circle K, kellele järgnevad üsna lähedaste hinnangutega Swedbank ja Telia Eesti.

Tabeli esikümnesse kuuluvad veel Eesti Energia, RMK, Tallink Grupp, A. Le Coq, Coop Eesti Keskühistu, ABB ning Tartu Mill.

„Oleme Statoili kaubamärgi all olnud aastaid tugevate ettevõtete pingerivis kõrgetel kohtadel, pidevalt esikümnes, kuid veel poolteist aastat tagasi ei teadnud Circle K kaubamärgist Eestis praktiliselt keegi,“ rõõmustab Circle K peadirektor Kai Realo.

"Esikümne ettevõtetest on aastatagusega võrreldes edetabelikohas olulise tõusu teinud veel Eesti Energia, Coop Eesti Keskühistu, ABB ning aasta tagasi mainelanguse läbi teinud Tartu Mill. Swedbank on püsinud edetabelis kõrgel kohal läbi aastate, Telia Eesti tõusis esiviisikusse aasta eest ning on suutnud oma head mainekuvandit hoida,“ rääkis Emori uuringuekspert Katrin Männaste.

Mitmele ettevõttele on saatuslikuks saanud viimasel ajal meedias ilmunud negatiivsed uudised – nii on edetabelis sügavale langenud HKScan Estonia, möödunudaastaselt kõrgelt kohalt on taandunud ka Prisma Peremarket.

„Mainekuse pingerea tipus olevatele ettevõtetele on iseloomulik, et nad on suhteliselt ühtlaselt kõrgelt hinnatud erinevate tarbijagruppide poolt, mitte ei ole populaarsed vaid kitsamalt mõne vanuserühma või näiteks elukoha, soo ja rahvuse põhiselt,“ selgitas Männaste.

„Samuti mõjutab mainekuse tippu kuulumist ettevõtete tegutsemisvaldkondade olulisus/atraktiivsus elanike jaoks, inimeste regulaarne kokkupuude nendega ja ettevõtete üldine aktiivsus meediakajastustes.“

Loe veel

„Võrreldes valdkonniti püsib keskmine maineindeks ka 2017. aastal kõrgeim jätkuvalt toiduainetööstusel, samas kuulub toiduainetööstuse ettevõtteid käibe tippu pigem vähem, näiteks võrreldes kümneaastase taguse ajaga on 20 mainekama ettevõte seas kasvamas eeskätt kaubandusega tegelevate ettevõtete osakaal ning ka valdkonna keskmise maineindeksi põhjal on kaubandus liikunud tõusutrendis,“ lisas Männaste.

ekraanitõmmis

Suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu metoodika

Kantar Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus tänavu 18. korda. Eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldmainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega.

Eesti elanikkonna hinnanguid ettevõtetele mõõdetakse kahe parameetri – üldise suhtumise (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – "väga negatiivne" ja 10 – "väga positiivne") ja tugevusindeksi (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – "väga nõrk" ja 10 – "väga tugev") alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid.

Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks firmat peetakse.

Uuringus osales 2017. aasta novembris 1303 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati mulluse uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese saja neljakümne ettevõtte hulgast, kokku 73 suurettevõtet.