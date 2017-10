Enam kui 100 baari on liitunud vastutustundliku joomise kampaaniaga

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu (ATML) alkoholitarbimiskultuuri edendava kampaaniaga "Kui võtad, võta vett vahele!" on liitunud juba 100 baari üle Eesti, kelle tunneb ära vastutustundlikkust tõestava märgise järgi.

Märgise "Siin tarbitakse targalt 2017" saanud baarid pakuvad alkoholi kõrvale vett, et ühe abinõuna vähendada alkoholi liigtarbimisest tulenevaid kahjusid ning edendada mõistlikku alkoholitarbimiskultuuri Eestis. ATMLi tegevjuhi Triin Kutbergi hinnangul näitavad kampaaniaga liitumisel märgise saanud baarid ja toidukohad head eeskuju ning annavad väärtusliku panuse inimeste heaolu ja tervise eest hoolitsemiseks. "Kõik liitunud baarid ja toidukohad on astunud sotsiaalselt vastutustundliku sammu mõistlikuma alkoholitarbimiskultuuri suunas," märkis Kutberg.

"Meil on ülimalt hea meel näha, et kampaaniaga liitunud baaride arv on pidevalt kasvamas ja tänaseks saame tähistada juba 100. baari liitumist. Üheskoos teiste baaride, restoranide ja kauplustega saame luua uue, arukusele suunatud tarbimiskultuuri, kus alkoholi tarbitakse mõistlikult ja vastutustundlikult," ütles Kutberg.

Kutbergi sõnul on kampaania saanud baaride külastajatelt palju positiivset vastukaja ning inimesed on hakanud üha julgemalt ka ise alkoholi kõrvale vett küsima. "Inimeste enda teadlikkus võimalusest ja vajadusest küsida alkoholi kõrvale vett on äärmiselt oluline selleks, et luua tervisele kasulik harjumus, mida järgitakse nii meelelahutusasutuses kui ka kodus," lausus Kutberg.

100. kampaaniaga liituja on Tallinnas asuv baar Kärbes Kitchen&Bar. Baari turundusjuht Tiina Stint ütles, et kuigi baaride eesmärk on üldjuhul saavutada võimalikult suurt käivet, on sama oluline, et külastajad tunneksid ennast baaris hästi. Tema sõnul on Kärbes Kitchen&Bar juba avamisest saadik pakkunud kraanivett ning talle teeb rõõmu, et selline käitumine on leidnud üha enam kõlapinda ja hakanud kampaania käigus järjest enam levima.

"Alkohol on tarkade inimeste jook. Igal inimesel on seejuures erinev alkoholitaluvus ja baarmenil on seda raske hinnata, mistõttu on äärmiselt hea viidata kampaaniale ning sellest lähtuvalt pakkuda igale külastajale klaasikese vett alkoholi vahele," lausus Stint.

Triin Kutbergi sõnul on alkoholile vee vahele joomine väike, kuid oluline samm selles suunas, et piirata alkoholi liigtarbimist ja parandada alkoholitarbimise kultuuri. "Vee joomine võimaldab aeglustada alkoholi tarbimise tempot ja vältida olukordi, kus inimesed alkohoolseid jooke tarvitades ruttu purju jäävad," lausus Kutberg.

Kutberg lisas, et kampaania pakub veejoomise kaudu välja praktikat, mis aitab teha targemaid valikuid alkoholitarbimisel, kuid inimeste käitumise ja tarbimiskultuuri muutmine nõuab siiski pikaajalist ja järjepidevat tööd.

Teadlikkust, kuidas tarbida alkoholi mõistlikumalt ja ohutumalt, aitavad Eestis levitada ka suurimad jaeketid (Aldar, Coop, Maxima, Prisma ja Selver), kus kangema alkoholi pudelid kannavad ostjaid informeerivaid kaelarääkijad. Lisaks tutvustavad jaeketid kampaaniat oma siseraadiotes.

Vastutustundlike baaride/kohvikute/restoranide nimekiri:

Citypub, BART Pianobar, Pubi Illegaard, Time to Wine Bar and Shop, Hulkur Rändbaar, NO99 Kohvik/Restoran, Cheers Viljandi, Butterfly Lounge, Paar Veini, Teeristi Kohvik, Gustav Cafe Estonia pst, Gustav Cafe Tammsaare, Shvips, Baar "Trepp", Willy & Rudy, Kohvik Spargel, Kohvik Rabarber, Kohvik Loorber, Underground, Elvis, Kohvik Sõbrad, Meat Market Cocktail Bar, Zavood, Lokaal Pirogov, Club Privilege, Saka Mõis, Hiiu Pubi, Jõhvi Kontserdimaja Kohvik NOOT, Alutaguse kohvik, Pärnu Kalamajaka Kohvik, Restoran Vassilissa, Dissident, Gustav Gastro Cafe Kalamaja, Meat Market, Cafe Truffe, Club Studio, Restoran Ancho, Club Sugar, Kohvik Sesoon, Werner Restoran ja Kohvik, Kivi Paber Käärid, Bronto Baar, Eisma Külalistemaja, Kära Kants, Klubi Teater, Erinevate Tubade Klubi, Lounge AED, Saaremaa Veski, Tegelaste Tuba, Lokaal Legend, Restoran Salvadore, Saku Gastro Rotermannis, TOA Restoran, Wabadus, ENZO Cafe & Restaurant, Brewdog Tallinn, PM20, Herman Bistro & Bar, Must Puudel, The Patcave, Pubi Suur Vend, Ööklubi Level, Bamba Lounge & Piljard, Trikster Tihane, Püssirohukelder, Veinihaldjas, Fra Mare, Restoran Kuurort, 100% China Restoran , Kohvik Mokarico, Kohvik Laim, Bar Vagon, Restoran Maius Grill, Vinosfair veinikoolitused, CocoLogo Karaoke Bar, Kärbes, Valgejõe Veinivilla

Vastutustundlike baaride hulka kuuluvad ka Olympic Casino baarid Eestis:

Olympic Park Casino, Olympic Casino Olümpia, Olympic Casino Lasnamäe Centrum, Olympic Casino Mustakivi, Olympic Casino Ümera, Olympic Casino Kopli, Olympic Casino Vana-Viru, Olympic Casino Kristiine, Olympic Casino Magistral, Olympic Casino Rocca al Mare, Olympic Casino Ülemiste, Olympic Casino Nurmenuku, Olympic Casino Mustika, Olympic Casino Marja, Olympic Casino Norde/Nautica, Olympic Casino Järve, Olympic Casino Pirita, Olympic Casino Idakeskus, Olympic Casino Narva Fama, Olympic Casino Ülikooli, Olympic Casino Lõunakeskus, Olympic Casino Tasku, Olympic Casino Pärnu, Olympic Casino Jõhvi