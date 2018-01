Estravel tähistab juubelit: alustades teenindasime Soome turismigruppe

Estravel tähistab tänavu 30. sünnipäeva. Üks asutajatest, Aivo Takis meenutab, kui algul teenindati Soome turismigruppe, siis tänaseks on rõhuasetused muutunud.

Estravel asutati nelja noore eestlase poolt 1988. aasta suvel esimese mitteriikliku reisibüroona pärast II maailmasõda. Üks Estraveli asutajatest, tänane põhiaktsionär ja juhatuse liige Aivo Takis sõnas, et 30 aasta jooksul on väga palju muutunud nii reisivaldkond tervikuna kui ka Eesti turg.

“Kui alustasime, siis teenindasime peamiselt Eestit külastavaid Soome turismigruppe. Soome laevaoperaatorite jaoks oli teretulnud võimalus osta teenuseid Eesti eraettevõttest, mitte enam Moskva kaudu. Tänaseks on rõhuasetused muutunud – 95% meie klientidest on kodumaised ja enamiku käibest moodustab lennupiletite müük. Praegu tegutseb Estravel juba kuues riigis ja meie 16 reisibüroos töötab kokku üle 200 inimese. Oleme uhked oma Balti riikide suurima reisiagentuuri positsiooni üle ja näeme jätkuvat kasvu ka lähiaastatel,” lisas Takis.

Estravel on partneriks paljudele Eesti inimestele, nii puhkuse- kui ka ärireisijatele. Helilooja ja džässilaulja Kadri Voorand rääkis, et kuna annab sageli kontserte välisriikides, on tema kui muusiku jaoks tähtis alati õigeks ajaks kohale jõuda. “Ükski kontsert ei ole mul veel andmata jäänud, aga on olnud väga ekstreemseid olukordi seoses reisimisega – näiteks pidin jõudma kolme tunni pärast Frankfurdis lavale, aga lend tühistati, ning Estraveli reisikonsultandid leidsid hästi kiiresti lahenduse õigeks ajaks kontserdipaika jõudmisel,” sõnas Voorand.

Sillamäe Sadama turundusjuht Andrei Birov sõnas, et tema koostöö Estraveliga algas ettevõtte algusaegadel. "Estravel saab sel aastal 30-aastaseks ja täpselt sama kaua on kestnud minu koostöö ettevõttega. Estravel on kogu 30 aasta vältel töötanud justkui Šveitsi kell, tagades mulle ja minu ettevõttele sobivad lennupiletid, majutuse ja muu turismilogistika," rääkis Birov.