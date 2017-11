ETKAL lõi koostöös Delfi Ärilehega turundusrubriigi

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL) loob koostöös Delfi Ärilehega turundusrubriigi, mis hakkab kajastama olulisemaid turundusuudiseid Eestist ja mujalt maailmast. Rubriik on leitav siit.

ETKALi tegevjuht Lola Tehver märkis, et koostöö sündis vajadusest luua usaldusväärne ja sisukas infoallikas turundusteemaliste uudiste kajastamiseks. "Delfi Ärilehega koostöö sõlmimine võimaldab viia kokku ja tuua lähemale erinevaid osapooli turundusvaldkonnas ning seeläbi edendada Eesti turundusmaastikku," ütles Tehver.

Delfi Ärilehega koostöö loomise üle rõõmustas ka ETKALi juhatuse liige Ivo Kallasmaa. "Uue kanali loomine annab ligipääsu olulisele informatsioonile, mida vajavad nii turundusvaldkonna, aga näiteks ka ärijuhtimisega tegelevad inimesed, kuna turundus on majandusvaldkonna lahutamatu osa," lausus ta.

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldi arvates annab uus rubriik võimaluse mõtestada lahti turundusmaailmas toimuvat. „Meil on hea meel iga uue rubriigi ja koostöö üle. Koostöös reklaami- ja kommunikatsiooniinimestega saame rubriigis „Turundus" avada detaili- ja tunneterikast maailma, kus tihti valitseb mitu õiget arvamust. Saame näidata seda, mida tehakse nii Eestis kui ka laias reklaamimaailmas ja seda, et turundust saab teha nii, et see pole naiivne, tobe ega tüütu. Hea reklaam on nagu hea kunst - kallis, haarav, aga alati mitte kõigile mõistetav. Õpime koos tundma selle väliselt lihtsa valdkonna telgitaguseid," märkis ta.

Delfi Ärilehega koostööd alustanud ETKAL on turunduse ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate äriühingute (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmade) liitude ühendus, mille juhatuse liikmete hulka kuuluvad Annika Avikson, Ivo Kallasmaa, Joel Volkov, Magnus Lužkov, Tanel Lillepalu, Jaan Naaber ja Patrik Kupenko.

ETKALi eesmärkideks on liikmete ühishuvide esindamine, suhtlemine riigi- ning kohalike omavalituse asutustega, liikmesettevõtete teenuskvaliteedi parandamine ja ühtlustamine ning kogu turunduskommunikatsiooni valdkonna tasakaalustatud arengu tagamine.

Alates 2014. aastast korraldab ETKAL ka Eesti pikima ajalooga turundusalast loovusfestivali "Kuldmuna", mis tunnustab Eesti parimaid turunduskommunikatsiooni lahendusi ning valdkonna silmapaistvamaid tegijaid.

ETKALi liikmed:

Tank

Artwerk

AD Angels

Creatum

IDEA

Taevas Ogilvy

Optimist

Velvet

Neway

ADM

Ogilvy PR

PR Concept

Dalton

Newton

Zavod BBDO

Age McCann

Kontuur Leo Burnett

DDB Eesti

Refleks

DIVISION

ID Production

JOLOS

Frank Events

Milestone Events

Must Events

WOW Events

Elamusstuudio

Orangetime

Winston Wolf

Blue Drum