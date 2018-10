ETKALiga liitus ainulaadne sihtturundusagentuur

"ETKAL on kujunemas Eesti turunduse ümarlauaks, kus arutatakse olulisi teemasid. Eesmärgid, mille poole püüeldakse, on ambitsioonikad ja vajalikud. Tänaseks uuenenud Artist Media soov on nende täitmisel abiks olla ja oma valdkonna turuliidrina tundub see lausa kohustuslik," märkis Artisti ärijuht Marek Kaptjuh.

2002. aastast tegutsev Artist on sihtturundusagentuur, kelle olulisust turul võimendab enda meediakanalite omamine. Agentuur tegutseb aktiivselt üle Eesti rohkem kui 500-l kaubandus- ja teeninduspinnal, pakkudes taustamuusika, audio branding'u, helitehnika, video-, helistuudio ning below-the-line kanalite terviklahendusi, mis jäävad peavoolumeediast väljapoole. See teeb Artisti eriliseks, võimaldades sihtida meediat täpselt tarbijale.

ETKALi tegevjuht Signe Kõiv väljendas rõõmu esimese sihtturundusagentuuri liitu astumise üle. "Artist on innovaatiline tegija, pakkudes loovat ja peensusteni häälestatud teenust. Kui kaubanduskeskuses hakkab jalg mõnusale meloodiale rütmiliselt kaasa nõksuma ja tekib muhe meeleolu, on seal suure tõenäosusega Artisti käsi mängus," lausus ta.

"Ärksate ja valdkonna arendamisest huvitatud ettevõtete ühe lipu alla koondumine loob paremaid koostöövõimalusi liikmetele ning aitab tähtsustada turunduskommunikatsiooni rolli ühiskonnas tervikuna," lisas Kõiv.

ETKAL on Eesti üritusturundus-, reklaami-, meedia-, PR-, disaini-, digi- ja sihtturundusagentuuride ühine katusorganisatsioon. Erialaliidu eesmärk on turunduskommunikatsiooni valdkonna arendamine Eestis, sektori maine ja ühiste seisukohtade kujundamine ning huvide esindamine suhtluses avaliku võimu ja teiste osapooltega.