Facebook näitab reklaami nägijate arvu miljonite võrra tegelikust suuremana

Facebook näitab platvormil reklaame nägevate inimeste arvu tegelikust suuremaks, teatasid Pivotal Research Groupi analüütikud.

Facebook's Ads Manager väidab, et 18-24-aastastele kasutajatele suunatud reklaam jõuab USAs 41 miljoni inimseni ning 25-34-aastastele suunatud reklaam 60 miljoni inimeseni, samas kui rahvaloenduse andmed näitavad, et eelmisel aastal oli 18-24 aastaste grupis tegelikult 31 miljonit ning 25-34-aastaste vanusegrupis 45 miljonit inimest, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC analüütikute sõnu.

„Kuigi Facebooki mõõtmisprobleemid ei peleta reklaamiandjaid tingimata Facebookis raha kulutamisest eemale, aitavad need traditsioonilise TV müügimeestel õigustada senist eelarvejaotust ning võivad piirata Facebooki kasvu videoreklaamide müügis,“ lausus analüütik Brian Wieser, kes soovitab Facebooki aktsiat müüa ning on seadnud aktsiale selle aasta lõpuks 140 dollari tasemel hinnasihi.

Facebooki sõnul tähendavad nende prognoosid, kui paljud selle piirkonna elanikud võivad ettevõtte reklaami näha ega lange kokku elanike arvu või loenduste hinnangutega. Hinnangud sõltuvad mitmetest teguritest nagu kasutajate käitumine, demograafia ning seadmete asukoha andmed, märkis Facebook analüütikute uuringule vastuseks.

Mullu septembris teatas Facebook reklaamiandjatele, et kasutajate keskmine veebireklaami vaatamise aega on kunstlikult suurendatud, sest arvesse läksid ainult need videod, mida vaadati vähemalt kolm sekundit.

Mullu novembris avas Facebook veebilehel oma andmete uuendamise ja paranduste avaldamiseks uue blogi nimega Metrics FYI.