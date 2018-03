Finalistid selged: vaata, kes astusid sammu lähemale Kuldmuna võidule

Tänavu 20. juubeliaastat tähistav Kuldmuna konkurss on selleks korraks jõudmas lõpusirgele. Žüriid valisid Kuldmunale esitatud 719 võistlustöö hulgast välja edasipääsejad, kelle seast kuulutatakse võitjad välja juba sel reedel, 16. märtsil toimuval juubeligalal.

Kuldmunale sai sel aastal võistlustöid esitada viies põhikategoorias: reklaam, disain, digitaalne reklaam, üritusturundus ja suhtekorraldus. Lisaks said noored talendid esitada oma tööd Kuldmuna noortekonkursile Pesamuna.

Reklaami kategooria žürii esimees Joel Volkov lausus, et kuigi tänavu esitati Kuldmunale rekordarv töid ja oli ka rekordiliselt palju kategooriaid, siis tänu erakordselt professionaalsele ja koostöövõimelisele žüriile sai töö tehtud efektiivselt ja mõnusas üksmeeles. "Kui see poleks nii olnud, siis ilmselt istuksime siiani nende tööde otsas, kuna hinnatavaid töid oli tõesti palju," sõnas ta.

"Eesti tööde tase hakkab üha rohkem meenutama tsiviliseeritud maailma ja selle üle on ainult hea meel," lisas Volkov esitatud tööde taset kommenteerides.

Disainižürii esimees Ionel Lehari lausus, et Kuldmuna juubeliaasta disainižürii oli läbi aegade üks tasakaalukamaid ja konstruktiivsemaid, milles ta on osalenud. "Oodatult olid tugevaimad brändingu kategooriad ja igapäevapakend, kus sündisid ka üksmeelseimad otsused, samas kõige enam vaidlusi ja arutelusid toimus auhindade jagamisel erioskuste kategoorias. Üldjoontes võib tulemuste üle rõõmus olla," märkis ta.

Üritusturunduse kategooria žürii esimehe Janek Reimali töö žürii esimehena nägi välja mõnevõrra erinev teistest žüriidest, kuna žürii moodustus tervenisti erinevate agentuuride naisprojektijuhtidest. "11 naisest koosnev žürii tegi suurepärast tööd ja kuna kõik žürii liikmed olid ise erinevate agentuuride projektijuhid, siis oli hea näha, et tekkis n-ö tsunftivaim ja tehti hea meelega tööd ühise eesmärgi nimel," lausus ta.

Reimali sõnul oli tal rõõm näha, et esitatud võistlustööde üldine tase on läinud senisest paremaks, eelkõige jäi talle aga silma just tugev projektijuhtimise tase. "Parimate tööde puhul kumab läbi ka hea koostöö kliendiga ehk projektid, mis on loodud teineteisemõistmise ja usalduse abil, on kahtlemata edukamad"

Konkursi edasipääsejaid kategooriate kaupa saab näha SIIT.

Kuldmuna konkursi parimad ja ihaldusväärsete auhindade võitjad pärjatakse juba sel reedel, 16. märtsil Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal. Kuldmuna auhinnagala piletid on välja müüdud, kuid pileteid saab soetada Kuldmuna galale järgnevale meeleolukale järelpeole, kus astuvad esinejatena üles: CoolD, Lauri Liiv, Laura Prits, Ha.Veski, 2Me4You (Rahel Ollisaar ja Eleryn Tiit). Pileteid järelpeole saab soetada Ticketeri veebikeskkonnast.

Loovusfestivali Kuldmuna korraldab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit.

Kuldmuna konkursile panevad õla alla: Eggo, Prike, R-Kiosk, JCDecaux, Apollo Music, iDeal, Tallinna Lennujaam, Elisa, Tanker ja Ruutu Kuus.