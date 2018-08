Fitlap sai uue turundusjuhi: toitumisnõustamisega head kasumit teeniv firma tahab laieneda inglisekeelsetele turgudele

Senine turundusjuht Rene Poljakov keskendub edaspidi peamiselt tootearendusele, kuid jääb seotuks ka turundusega. 2018. aasta eesmärgiks on kiire kasv ja jõuline sisenemine välisturgudele.

Turunduses magistrikraadi omav Raig on varasemalt juhtinud rahvusvahelisi äriteenuseid pakkuva 1Office Grupi ning Osta.ee turundust keskendudes põhiliselt digimeediale. „Ma teadsin, et minu järgmine tööalane väljakutse saab olema selline, mis muudab maailma paremaks ning on seotud tervislike eluviisidega. Fitlapi turundusjuhi koht on mulle kui hobi korras joogaõpetajale ning toidublogijale unistuste töökoht, kus saan ühendada oma rahvusvahelise turunduskogemuse ning kire inimeste elukvaliteedi paremaks muutmiseks,“ sõnas ta.

Fitlap on seni põhiliselt tegutsenud kodumaal, kuid juba on tehtud ettevalmistused uutele sihtturgudele sisenemiseks ning plaanis on ka laienemine inglisekeelsetele turgudele. „Just välisturgudele laienemisel on Kadri kogemus korraga mitmes riigis turunduse juhtimisel hindamatu,“ kommenteerib Pojakov.

Kasumlik äri

Toitumisnõustamine on kasumlik äri. Fitlapi käive kasvas eelmisel aasta 68,9% 501 824 euroni ning puhaskasum kümnendiku võrra 170 535 euroni. Omakapital vähenes 28,9% 175 847 euroni.

Kogu puhaskasumi maksab ettevõte aasaaruande kohaselt ka omanikutuluks välja.

Ettevõtte omanikud on Rene Poljakov, kellele kuulub 55% ettevõttest ning Heikki Mägi.

Majandusaasta aruande kohaselt maksis ettevõte tegevjuhtkonnale tasu 24 604 eurot. Palgalisi töötajaid oli ettevõttel 2017. aastal 5 inimest. Palgakulu üldsumma oli 79 827 eurot.