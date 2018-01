Fortumo selgitab, mida nende uuenenud platvorm tähendab. Kas seda ka Eestis kasutada saab?

Eile teatasi Eesti firma Fortumo, et uuendas oma digiteenuste turundusplatvormi, tänu millele on teenusepakkujatel võimalik hakata tegema kampaaniaid koos kaabel- ja satelliit-TV ettevõtetega. Mida see aga tähendab?

Fortumo inimesed selgitasid, mida muudatus kaasa toob.

Oletame, et kasutaja vaatab Telia kaudu telekat, aga hetkel midagi huvitavat telekast ei tule ja videolaenutuses on samuti kõik videod vaadatud. Ekraanile ilmub teade "Soovid rohkem sisu? Vaata Netflixi 3 kuud tasuta, meie kulul". Kasutaja kinnitab enda tasuta proovitellimuse. Juhul kui 3 kuud möödub ja kasutaja soovib jätkata, siis Netflixi tellimuse eest tasumine toimub Telia teleteenuse arve kaudu.

Antud juhul oleks Fortumo platvorm see, mis kasutaja autendib (veendub, et tegu on Telia kasutajaga, kes peaks Netflixile tasuta ligipääsu saama), kinnitab tasuta proovitellimuse ja võimaldab maksete kogumist nii, et mõlemad osapooled saaksid oma tasu kätte. Tegu on siiski väljamõeldud näitega Eestist, kuna meie fookus on mujal.

Siit tulebki välja, et kuna Fortumo käibest umbes 97% tuleb välisturgudelt, siis on ka lahendused eelkõige välismaale suunatud. Nende fookus on arengumaad Kagu-Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas. Ja kõige olulisem - Eestis vähemalt lähitulevikus seda lahendust pakkuma ei hakatagi.

Fortumo kliendiporfelli kuulub kümmekond voogedastusteenust (nii muusika- kui videoteenused), kellele nad on võimaldanud turunduskoostöö Kagu-Aasia mobiilioperaatoritega läbi nende platvormi. Nimesid nad lepingute ja konfidentsiaalsuse tõttu välja tuua ei saa.