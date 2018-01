FOTO | Üllatav või mitte? Leedu pealinna turismiamet kaalub tudengite poolt loodud julge reklaami ära ostmist

Foto: Raimo Poom

Leedu pealinna Vilniuse reklaam on tekitanud juba kenakesti vastukaja. Välismeedia ei ole küll massiliselt seda veel üles korjanud, kuid see on vaid aja küsimus. Sotsiaalmeedias levib see viraalselt. Tegelikult ei olegi veel tegu ametliku kampaania vaid õpilastööga. Vilniuse linn on aga sellest nüüd väga huvitatud, kirjutab Euronews.