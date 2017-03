FOTOD: Bauhausi uue Rocca al Mare kaubamaja avamine

Bauhaus avab Rocca al Mares uue, üle 14 000 m2 suuruse kaubamaja.

Avamispidustused algavad reedel 10. märtsil juba kell 5.00. Kaubamaja uksed avatakse kell 7.00.



4,7 ha krundile on ehitatud üle 14 000 m2 suurune kaubamaja, mille tootevalikus on üle 120 000 kvaliteettoote turu kõige soodsamate hindadega, teatas ettevõte. Buhausi Rocca al Mare kaubamajas on suur uuel kontseptsioonil põhinev Drive-In Arena. Kaubamajas on ka suure pindala ja laialdase tootevalikuga Aiandusmaailm.

Bauhaus Eesti annab oma Tallinna kaubamajades tööd üle 200 töötajale.