FOTOD | Eesti suurim turunduskonverents Password: turunduse uus reaalsus

Eile ja täna toimub Nordea kontserdimajas Eesti suurim turunduskonverents Password 2018, mille seekordseks teemaks on turunduse ehk äri kohtumine kultuuri ja tehnoloogiaga.

Turunduse uus reaalsus on, et tarbijad tahavad brände, millel on mingi sügavam mõte ja mis hoolivad maailmast. Orjapidamine ja loomapiinamine pole enam OK.

Turundus pole enam eraldiseisev osakond ega funktsioon, vaid pigem kogu ettevõtet hõlmav tegevus. Turundus on osa ettevõtte kultuurist.

Tehnoloogia võimaldab jõuda õige sihtgrupini ja valida välja parim loovlahendus. Paljud varem turundusinimeste käes olnud tööd teevad nüüd ära roboti.

Parim võimalus eristuda on luua ettevõttele oma lugu ja siis seda lugu järjepidevalt - nii kommunikatsioonis kui kliendikogemuse kaudu - ellu viia.

Sotsiaalmeedia ajastul ei saa ettevõtteid enam luukeresid kapis hoida ja oma klientidele puru silma ajada. Kõik tuleb kohe välja! Samuti ei saa brändid oma sõnumeid kontrollida. Ühepoolse pasundamise asemel tuleb klientidega dialoogi astuda.