FOTOD ja VIDEOD: Aasta kui tegijatel oli pappi veel küllaga ja olulise kuldmuna võitis jutukas vanaema

Nagu 2004. aasta, nii oli ka 2005. reklaaminduses igati hea. Eelarved olid suured ja väärt reklaammaterjali sai nende rahaojade eest korralkikult. Taas kajastus see ka Kuldmuna konkursi võidutöödes ning kujutame ette, et žüriil oli pingelist arutlust küllaga. Mis reklaamid siis aastast 2005 eriti eredalt meelde jäid? Kohe saame teada!

Välireklaam. Võidutööga valmistuti Eestit vallutavaks uueks jääajaks

Žürii valis kolm munavõitjat välja 42 töö hulgast. Välireklaami pronks kuulus DDB Eesti ASile, kellele see oli ka ainsaks munaks sel aastal. Tellijaks Põltsamaa Felix ning tooteks nende kuiv siider. Loovjuht Meelis Mikker, AD Erik Teemägi, copywriter Peeter Sauter, projektijuht Reilik Mäekivi ja fotograaf Sergei Didyk.

Hõbeda viis kontorisse Vatson&Vatson/Y&R ja selle tõi Viru Keskusele tehtud „poodne kunst". Loovjuht ja copywriter Madis Ots, AD Jaanus Veerbek, projektijuht Marget Haug ja fotograaf Toomas Tikenberg.

Tosin aastat tagasi olid talved samuti külmad ja lund täis. Selle tõestuseks võib lugeda Five Seasonsi pilkupüüdvat välireklaami, mis peatselt saabuvat jääaega ennustas. Kes teab, äkki andis hoiatusteks alust ja inspiratsiooni ka Holywoodi kassahitt The Day After Tomorrow. Igal juhul tundub, et hoiatusi võeti piisavalt tõsiselt ning tööle anti välireklaami kuldne peavõit.

Võidutöö lõi Age Reklaam OÜ meeskond - Kaarel Grepp, Kaarel Nõmmik, Maksim Loginov, Martin Algus, Margit Helmja ja Viktor Kokin. Tootis Lowe Age.

Trükireklaam. Võidutöös vöeti ajalugu mönuga

Raske valik tuli seekord teha 90 töö seast ning mune anti välja viis. Esimese pronksmuna sai Indigo Bates Caparolile tehtud „värvi isuga" eest. Loovjuht Indrek Viiderveld, AD Alar Pikkorainen, copywriter Mart Aas, projektijuht Heidi Vihma. Fotograafiks oli Sergei Didõk, tootis Indigo Bates.

Toona tegutses veel Hansapanga nime kandev pank ja neile tehtud „alguses on raha väike" tõi teise pronksi Division McCannile. Rain Pikand oli seejuures nii loovjuht, AD kui copywriter. Mari Kuusk oli projektijuht.

Taas oli kena aasta Kontuur Leo Burnetti jaoks. Hõbeda tõi neile Altia Eesti AS-ile tehtud „pilditu" reklaam. Loovjuht Urmas Villmann, AD Marge Nuggis, copywriter Andrus Niit, projektijuht Helen Noormets ja fotograaf Toomas Tikenberg.

Agentuuri Tank Grupp AS oli samuti hea aasta. Nendele kuulus trükireklaami teine hõbemuna Saksa Autole tehtud Volkswagen Touaregi reklaami eest. Reklaami nimeks „ment". Loovjuht Joel Volkov, AD Peeter Pullerits ja fotograaf Jüri Seljamaa.

Oma esimese kuldmuna sel aastal sai Kontuur Leo Burnett. Trükireklaamide kategoorias säras sel aastal Saaremaa viin, mille reklaam öpetas meile ajalugu. Täpsemalt eesti rahva ajalugu ja kuidas seda mönusalt vötta. Lustakas ajalootunnis vöetakse ette teemad Ümera lahingust Eurovisiooni vöiduni ja Sigtuna linna vallutamisest Balti ketini. Nutika lahenduse, mis sammus hariva ja humoorika õhukesel piiril panid kokku Kontuur LB loovtöötajad - Urmas Villmann, Marge Nuggis, Anti Naulainen (braavo super copy eest) ja Helen Noormets.

Telereklaami kulla tõi agar vanaema

Sel aastal anti ohtralt mune telereklaami valdkonnas, mis on justkui reklaamide kuningas. Kokku pidi žürii hindama 82 esitatud tööd. Esmalt vaatame, kes võtsid kaks pronksmuna. Ühe viis koju Kontuur Leo Burnetti seltskond Rakvere lihakombinaadile tehtud klipiga „Rakvere loomad".

Teise pronksi võttis toona Division McCann, kes etteruttavalt öeldes pani sel aastal kotti kokku ka enim mune ning nende nimi ei kõla telereklaamidest rääkides viimast korda. Pronksi tõi Saku Õlletehasele tehtud „Kuld - moodne klassika". Loovjuhid Alvar Jaakson ja Rain Pikand. AD Dan Mikkin, copywriter Alvar Jaakson, projektijuht Aigi Sool ning muusika autor Leslie Laasner. Tootis Film Bureau International.

Hõbemune anti samuti välja kaks. Esmalt Zavod BBDO-le, kellele see jäi aasta ainsaks munaks. Reklaam tehtud Postimehele ning pealkirjaks „Tulekahju". Loovjuht ja copywriter Marek Reinaas, AD Marko Kekishev ja projektijuht Pirkko Kuusik. Tootis Rudolf Konimois Film.

Teise hõbeda sai Taevas Ogilvy, kes sai küll veel kaks muna, aga hõbe oli neist säravaim. A. Le Coq Tartu Õlletehasele tehtud „DJ Hull Õun" klippi mäletavad kindlasti paljud. Loovjuhiks oli toona Jaanus Vahtra, AD Anni Mäger, copywriter Ivo Uukkivi, projektijuht Maike Iida, muusika autor Lejal Genes, Ivo Uukivi ja U8. Tootis Supersonic. „A. Le Coq Tartu Õlletehas soovis oma populaarset Limonaadi sarja lisaks lastele ka vanema sihtgrupini viia. Nii sündis uus toode Hull Õun," kommenteris agentuur.

Jutukas vanaema on olnud probleemiks paljudele meist. Küll rääkis ta kassi isudest, naabrinaise käikudest üle hoovi ja sellest, mis parajasti televiisoris näidatakse. Peatumatult lõugu lõksutava vanaema tüpaaž sobis ideaalselt ka Elioni telereklaami, mis kuulutas 2005. aastal tasuta kõneminuteid.

Nii näemegi klipis pensionäride paari, mille naiselikum osapool apaatse olemisega lapselapsele maailma asju seletab. No ikka selleks, et kõik oluline saaks räägitud. Mis siis oli tollal oluline? Oi, seda oli palju, näiteks: käidi poes ja tuldi koju tagasi, naabrimehel jäi näpp ninasse kinni, vanaisal oli poisi vanuses juba kolmas järk ja palju-palju muud põnevat.

Division McCannis vastutasid humoorika tulemuse eest Tõnu Sikk, Veiko Õunpuu ja Klarika Lepamets. Tootis Kuukulgur.

Videot näed artikli päisest.

Raadioreklaami kulla tõi kirglik spordireportaaž

Nii nagu kahel eelneval aastal andis raadioreklaamis taas tooni üks agentuur, Kontuur Leo Burnett. Kolmest munast napsasid nemad kaks. Pronksi tõi vabariigi valimiskomisjoni tellitud „vali ise" reklaam. Loovjuht Urmas Viilmann, copywriter Andrus Niit ja projektijuht Rivo Räim. Tootmisfirma oli Orbital/Dan Põldroos.

Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni poolt kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel eetrisse lastud raadioreklaam rääbib sellest, et kui sa ei taha, et sulle valitakse, pead ikka ise valima tulema.

Kuula siit.

Kahe Kontuurile antud auhinna vahele pressis end Baltic fcb ja Hansapangale tehtud „Käenduslaen". Copywriter Martin Palm, projektijuht Moonika Kiop. Tootis Orbital Vox.

Hansapanga ettevõtte käenduslaenu raadioreklaamides helistavad tavalised inimesed Hansapanga laenuosakonda. Suur innustus soodsat laenu saada ajab nad ähmi täis ning tulemuseks on koomiline dialoog laenuhalduriga.

Kuula siit.

Ja taas tulid lavale rallpaar Villmann-Niit. Kontuur sai raadioreklaami kulla SL Õhtulehele tehtud spordi eri reklaamiga „Matt!". Loovjuht Villmann, copywriter Niit, AD Henri Jääger ja projektijuht Jane Oblikas. Tootmisfirma Orbital.

Õhtuleht pakub kirglikku suhtumist kõigisse spordialadesse ilma hinnaalanduseta.

Kuula siit.

Pakend - keraamika tegi õlledele ära

Viimasena vaatame seda, kes tegi tol aastal paremaid pakendikujundusi. Kokku 37 tööd ja neist koorus välja kolm muna. Pronksi sai Division McCann Saku Õlletehasele tehtud Saku Kulla pakendi eest. Loovjuht Dan Mikkin, AD Mikkin ja Jaakko Matsalu. Copywriter oli Alvar Jaakson, projektijuht Aigi Sool ja fotograafid Jaakko Matsalu ning toomas Tikenberg. See oli Saku läbi aegade edukaim tooteesitlus.

Hõbemuna sai ka õllepakendi eest. Indigo Bates tegi Pärnu Õlule õlle Hell pakendi. Loovjuht Indrek Viiderfeld, AD Veiko Tammjärv, copywriter Hendrik Alla ja projektijuht Indrek Viiderfeld.

Kulla võttis Velvet OÜ Tallinna Keraamikatehasele tehtud Klari pakendi eest. Tegemist oli keraamiliste toidunõude seeriaga. Loovjuht ja AD Markko Karu, projektijuht Mart Lankots. Fotograaf Aivo Kallas.

Aasta munade poolest edukaim agentuur oli Division McCann, kes korjas kokku 8 erinevat karva muna. Kuldseid kolm, hõbedasi kaks ja pronksikarva kolm. Kontuur Leo Burnett lahkus kuue munaga (2,1,3). Hea oli ka agentuur Tank aasta, kuhu viidi viis muna (2,1,2). Kokku sai mune 21 erinevat agentuuri.