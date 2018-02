FOTOD ja VIDEOD: Aasta, mil auhindu võitsid karm "peituse" reklaam, põlvkondade erinevused ja väga ilus kalur

Eestis toimusid aastal 2008 nii mõnedki muutused ja võeti vastu põhjapanevad otsused. Hansapank teatas, et kannab alates sügisest emaettevõtte järgi nime Swedbank. Tallinna Sakala keskuse asemele kerkiv Solarise keskus sai nurgakivi. 14. juulil jõustus üleriigiline alkoholimüügi keeld kella 22-10. Ja veel üks ehteestlaslik oluline infokild - augustis ei sadanud vihma vaid neljal päeval! Tallinna lauluväljakul toimus öölaulupidu "Märkamisaeg", mis tekitas tüüneid rahvuslikke tundeid nii vanades kui noortes. Kuid milliseid reklaame sel aastal teistest kõrgemale seati ja märgati?

Telereklaamis põlvkondade erinevus

Teenuste valdkonna kuldmuna võitis Division legendaarse Elionile tehtud klipiga „Sheeri kama!". Kokku hinnati sel aastal 48 selle valdkonna telereklaami.

Kui ühe peolaua taha kogunevad sugulased, saab alati kino. Kuidas aga ajaloolisi aegu meenutada ja noortele vanu slaide näidata, see on põhiküsimus. Mis muud, kui - jah grämps, tuleb lihtsalt kama sheerida. DigiTV pildialbum on teema. Põlvkonnad ühendasid klippi Leslie Laasner, Dan Mikkin ja Klarika Lepamets agentuurist Division. Tootmisfirmana pani kaamerad tööle Kuukulgur. Üks peaosalistest nüüdseks juba taevastel lavadel näitlev Jaanus Orgulas.

Toiduainete valdkonnas võitis kuldse auhinna Vanzetti ja nende Talleggile tehtud „Kahahakkliha" reklaam. Selle loojad olid Siim Nahkur, Indre Suur ja Tristan Priimägi. Tootjaks taas Kuukulgur. Žürii pidi raske valiku tegema 26 reklaami seast.

Tööstuse kategooria pani sel aastal kinni (kulda välja ei antud, aga hõbeda nad said) Kontuur Leo Burnett. Täpsemalt Henri Jääger, Jaanus Meri, Andrus Niit ja Karin Sepp ning tootis Töö OÜ. Kliendiks Honda ning tooteks Honda Accord. Reklaami pealkiri „See on pikk". Kokku esitati kategoorias vaid 7 tööd.

Telereklaami kategooria „varia" kuldse muna sai Taevas Ogilvy „Peitus", mis sai tehtud SEB Heategevusfondile. Väga karmis reklaamis on peitus kui laste seas populaarne mäng saanud hoopis teise tähenduse. Tegijateks Arno Jürjens, Anni Mäger, Katrin Tamberg ja töötja Töö OÜ.

Telereklaamis väärib ära märkimist veel „Teenuste" hõbeda saanud Divisioni „Ulme".

Nostalgitsemine on eestlastele omane ja nõukaaeg võib küll tekitada kahetisi tundeid, kuid andis loovinimesele ainest ja võimalust kaevuda imeliste interjööride ja outfittide sügavustesse. Pinks, peapaelad, bassein otse kodus ja lonksuke soome kohvi- kõlab nagu päris. Eile oli see kõik ulme, täna on kõik olemas. Nii reklaamis agentuur Division Elioni kodulahendust. Ulmelises teamis lõid kaasa Leslie Laasner, Tõnu Sikk ja Klarika Lepamets. Tootis Töö isiklikult.

Välireklaami munad

Teenuste kategooria 37 töö seast valiti koguni kaks kuldmuna võitjat. Välireklaamis oli märgata, et s...a juhtub. Üks aus reklaam julgeb rääkida asjadest nii, nagu need tõeliselt on, ilustamata. Igaüks, kes on elus kordki kokku puutunud kena kajakaga, teab, et need linnud ei halasta ei sulle, ega su tutikale autole. Kliendiks oli Statoil ja agentuuriks Division, kus Leslie Laasner, Andrus Lember, Riina Rondo ja Kaarel Mikkin julgesid lihtsa tõe päevavalgele tuua.

Teise kulla võttis Vatson&Vatson Viru Keskusele tehtud „Püha päev" reklaamiga. Jaanus Veerberk, Ken Oja, Anne Vetik ja Marget Haug. Kunstnik Ants Jaanimägi.

Toiduainete kategoorias sel aastal mune ei jagatudki. Töid oli vaid 6.

Vähene tööde arv ei takistanud aga mune jagamast tööstuse kategoorias. Nelja esitatud reklaami seas võttis hõbemuna (kulda välja ei antud) Taevas Ogivy „Kinema seeria" reklaamid. Firma Kinema, toode garaažiuksed. Tegijad Arno Jürjens, Rainer Peterson ja fotograaf Kalle Veesaar.

Ka „varias" ei soovitud kulda välja anda. Töid kokku 9 ning võitja Vatson&Vatson ning nende „Jeesuse sünnipäev". See sai tehtud EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudusele. Autorid Madis Ots, Mart Anderson, Annika Aru ja Merle Väli.

Trükireklaamis munadesadu

Kui mõnes kategoorias ei soovitud kulda välja anda, siis trükireklaami teenuste kategoorias anti neid kaks. Esimese neist viis kontorisse Vatson&Vatson/Y&R. Kliendiks Apollo ja reklaami nimi „Toomas Hendrik". Tegijad Jaanus Veerberk, Madis Ots, Ken Oja, Anne Vetik ja Marget Haug.

Teine kuld läks Divisionile nende Hansapangale tehtud „Mägi" reklaami eest. Suure töö tegi ära Kristian Kirsfeldt, projektijuhiks Mari Kuusk.

Kontuur Leo Burnett võttis kuldmuna toiduainete kategoorias. Tellijaks Altia Eesti ning tooteks Saaremaa viina juubelipudel. Tegijad Urmas Viilmann, Marge Nuggis, Andrus Niit, Janika Tobi.

Tööstuse kuld läks Taevas Ogilvyle Koger&Partneritele tehtud reklaami eest. Vastutavad isikud olid Jaanus Vahtra, Eiko Ojala, Reimo Õun, Egert Ots, Lauri Tikerpe, Martin Rääk. Fotograaf Kalle Veesaar.

Varia kategoorias läksid žürii-liikmed päris hulluks. Kulda ei antud, aga kolm hõbemuna küll. Ühe võttis DDB Eesti, MTÜ Eesti Kalaliidule tehtud „Traditsiooniline kalamees" reklaamiga. Tegijad Meelis Mikker, Margus Tamm, Rait Milistver, Relika Mäekivi ja Aivo Kallas.

Teise hõbeda sai Division, kes tegi Rahuoperatsioonide Keskusele reklaami „Respect". Tegemist oli Scoutspataljoni värbamiskampaaniaga. Taas läkid lavale Leslie Laasner, Alvar Jaakson, Kaarel Mikkin ja Kalle Veesraar. Lisaks ka Andi Stumer.

Jälle pidi lavale minema ka Vatson&Vatson/Y&R seltskond. Tellija Kanal 2 ning tooteks tõsielusari „Maamees otsib naist". Lavale tulid Jaanus Veerberk, Ken Oja, Risto Spriit, Anna-Liis Toomei ja fotograad Jarek Jõepera.

Aasta kuulus heliplaatidele

Siin vaatame üle kõik auhinnalised tööd. Pronksi võttis Seksound Ansambel Ans. Andurile tehtud CD-plaadi ümbrisega. „Topeltvikerkaare" nime kandev pakend sündis Rele Liiva, Ulla Saare ja Rein Fuksi koostöös.

Kaks esimest auhinda noppis agentuur Tank. Esimese heliplaat bändile Fuck Yuo I am a robot ja plaat Compensator For The Accelerator. Autorid Martin Voltri ja Eerik Aunin.

Kuldne muna siis taas Tankile ja heliplaat Odessa Recordsile. Esitaja Kreatiivmootor ja plaat „Irratsionaalne". Tegijad Alari Orav ja Romet Jakapi.

Oli väga tasavägine aasta agentuuride seas. Auhindu jagati palju ning esikolmik sai järgmine. Kõige enam viis mune kontorisse Taevas Ogilvy (13), teiste seas oli ka neli kuldmuna. Teiseks tuli 12 munaga Vatson&Vatson/Y&R, kuldseid tuli 3. Kolmanda koha sai Division 11 munaga, neist neli kuldsed. 8 muna viis "koju" DDB Eesti ning 6 Kontuur Leo Burnett.