FOTOD ja VIDEOD | Aasta, mil üks agentuur pani kuningliku kategooria täiega kinni. Nali ruulis igas klipis

Aasta 2014, mis toimus? Brasiilias mängiti jalgpalli, Saksamaa võitis. Zürichis tegeleti kergejõustikuga, Mägi ja Kanter võitsid hõbemedalid. Sotšis toimusid olümpiamängud, sport võitis. Ukrainas ja Krimmis algas suur segadus, millest keegi tänase päevani liiga palju ei võida. Lennusadamas jagati Kuldmunasid, kõik võitsid!

Nagu ikka, vaatame enne reklaamide kallale asumist üle need agentuurid, kes 2014. aastal kuldset sära, edu ning klientide ja publiku võrdset armastust nautisid. Aasta digiagentuuriks krooniti Fraktal. Aasta reklaamiagentuuriks sai Utopia, üritustutundusagentuuriks Orangetime Event, meediaagentuuriks IDEA, suhtekorraldusagentuuriks Ogilvy PR ning disainiagentuuriks Age McCann. Loomulikult hõisati välja ka parim klient, kelleks osutus RSA Kindlustus.

Esmakordselt anti 2014. Aasta galal välja ka elutööauhind, mis maandus ei kellegi muu kui Olav "Osokas" Osolini kätesse.

Teles võttis kõik üks agentuur

Kuldmuna läbiviijad lõpetasid 2014. aastal pikki aastaid kestnud variandi, kus reklaamimune jagati kategooriate kaupa. Ju tundus pidev vaid pronkside ja hõbedate jagamine mõttetu. Ja kohe läkski nö andmiseks. Ja kõik kolm muna rändasid samasse korvi.

Need võttis Utopia. Pronksmuna puhul kliendiks Tele2 ja reklaam „kõik teavad". Tootis Cuba Films.



Meenutamist väärib ka teleklipi kategooria Hõbemuna võitnud töö. Põhjus lihtne - ei juhtu just tihti, et näeme jahipüssidega varustatud preilisid, kes huilgamise ja naeru saatel jalatseid ribadeks tulistavad. Aga no mis sa ikka muud peale hakkad, kui ABC Kingas on jalanõud niivõrd soodsad. Ka siin teleklipis olid mängus Utopia meeskonna kuldsed käed.

Kuldki läks aasta reklaamiagentuurile Utopiale ning aasta kliendile RSA Kindlustusele. Pingelise alguse ja malbe lõpuga klippides tehti meile puust ja punaselt selgeks, et heateod liikluses ei jää tasumata. Jääb vaid üle loota, et klipp on veel paljudel eredalt meeles ning mõjutab mingil määral meie liikluskultuuri tänaseni.

Vaata klippi loo päisest.

Eredaimad trükireklaamid

Esmalt Pronksmuna. Kliendiks Kauritel ja reklaami nimi „kirg varastest 80'ndatest". Esitaja Tabasco. Tegijad Indrek Viiderfeld, Kuldar Leement, Kerstin Raidma. Fotograaf: Laura Kaalasvee.

Trükireklaami Hõbemuna sai Tabasco, kes paigaldasid uuendusliku tehnoloogia abil modelli naha alla spordijalatsi ja selle siis üles pildistasid. Siiski kahtlustame, et tegemist võis olla fototöötlusega. Rademarile tootsid efektse visuaali Indrek Viiderveld ja Kerstin Raidma.

Trükireklaami säravaim auhind läks Age McCannile ja paarile vereimejale. Täpsemalt sääsele, kaanile ja puugile, kes juhtusid olema Regionaalhaigla Verekeskuse printreklaami modellid. Minimalistlik lahendus kutsus loomulikult verd andma ning seda sugugi mitte visuaalis kujutatud ilgele kolmikule. Age McCannis tegelesid kõnealuse tööga Kaarel Grepp,

Vladimir Loginov ja Rait Reila.

Kiiskavaimad välireklaamid

Pronksmuna võttis Taevas Ogilvy seltskond koosseisus Anni Mäger, Lauri Tikerpe ja Katrin Tamberg. Kliendiks Tartu Ülikool ja reklaam „Tartu vs Tallinn".





Välireklaami Hõbemuna tuli tuule ja tormi saatel Age McCanni. Õnneks ei olnud tegemist mitte tavalise tormiga vaid Viru Keskuses müristava moetormiga. Modelli näkku puhusid tuult ja ülesvõtte sellest tegid Kaarel Grepp, Vladimir Loginov, Kadrin Visse ning Kalle Veesaar.

Kontuur Leo Burnett noppis siit kategooriast kulla tööga, mis paistis silma metalse lahendusega. „Kinni. Kindlalt" kuulutas sel aastal Clint kinnitusvahendite saabumist Bauhofi kauplustesse. Kontuuri poolt esitas töö meeskond koosseisus Urmas Villmann, Erki Mardisant, Andrus Niit ja Andreas Tiik.

Võitis puine pakend

Pronks läks Õllenautile, kes tegi iseendale pakendikujunduse. Tegijad Sten Lindpere, Urmas Roots, Ilmar Räni ja fotograaf Lauri Laan.





Hõbedase muna võttis nö pärisagentuur Taevas Ogilvy koosseisus Jaanus Vahtra, Marina Gladkova, Anni Mäger ja Imbi Hepner. Kliendiks A. Le Coq.





Ärge laskem end pealkirjast segada, rääkisime materjalist, mis pakendi kategooria Kuldmuna Age Mccannile tõi. Kenasse puidust kasti oli pakendatud 4 pudelit Hampelmanni õlut. Parimad pakendidisainerid olid Kaarel Grepp, Indrek Vaheoja ja Rait Reila.